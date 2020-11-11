  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник Ливерпуля Джо Гомес получил травму в составе сборной Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Ливерпуля Джо Гомес получил травму в составе сборной Англии

Англия
(1 голосов)

Ещё одна потеря Юргена Клоппа

Защитник Ливерпуля Джо Гомес получил травму в составе сборной Англии
Новина українською

Игроков обороны "Ливерпуля" продолжают преследовать травмы в нынешнем сезоне.

Как сообщает Sky Sports, защитник мерсисайдцев Джо Гомес получил потенциально серьёзную травму во время очередной тренировки сборной Англии.

Футбольная ассоциация Англии ещё никак не прокомментировала инцидент. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен выступить перед прессой сегодня вечером.

Длительное отсутствие Гомеса стало бы серьёзным ударом для "Ливерпуля", который, как ожидается, останется до конца сезона без лидера обороны Вирджила ван Дейка после того, как в прошлом месяце он получил серьёзную травму колена в матче с "Эвертоном".

Подопечные Юргена Клоппа после восьми сыгранных туров набрали 17 очков и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Джозеф Гомес Национальная сборная Англии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...