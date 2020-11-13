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Ливерпуль может бесплатно подписать защитника Арсенала

Англия
(1 голосов)

Сократис сменит клуб?

Ливерпуль может бесплатно подписать защитника Арсенала
Новина українською

Из-за большого количества травм "Ливерпуль" в январе планирует усилить центр обороны.

По информации Daily Express, защитник лондонского "Арсенала" Сократис Папастатопулос является одним из главных претендентов на переход в стан мерсисайдцев.

По сведениям источника, Юрген Клопп рассматривает 32-летнего грека в качестве замены травмированных Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, которые из-за полученных травм выбыли на длительный срок.

В нынешнем сезоне Сократис был исключён из заявки "Арсенала" на матчи АПЛ. Также он не попал в заявку на Лигу Европы.

"Канониры" приобрели Папастатопулоса в 2018 году, по данным портала Transfermarkt, заплатив за его переход € 16 млн. До переезда на Туманный Альбион Папастатопулос пять лет выступал за дортмундскую "Боруссию", где два года (с 2013 по 2015-й) выступал под руководством Юргена Клоппа.

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В статье: Арсенал (Лондон) Сократис Папастатопулос Ливерпуль
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