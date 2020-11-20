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Хендерсон пропустит матч с Лестером

Англия
(1 голосов)

Футболист не восстановился после повреждения

Хендерсон пропустит матч с Лестером
Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропустит матч 9-го тура АПЛ против "Лестера".

Об этом пишет Goal со ссылкой на главного тренера "красных" Юргена Клоппа. Футболист получил повреждение в расположении сборной Англии. Специалист исключил участие игрока в предстоящем поединке.

При этом Тьяго Алькантара и Фабиньо близки к полноценному возвращению в строй. Однако пока точно не ясно, смогут ли эти игроки выйти на поле в воскресном матче.

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В статье: Джордан Хендерсон Ливерпуль
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Комментарии (1)
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svat1303 (Днепр)
20.11.2020 в 16:45
Надо,шоб вышли
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