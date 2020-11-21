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Ньюкасл - Челси 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия
(2 голосов)

Уверенная выездная победа подопечных Лэмпарда

Ньюкасл - Челси 0:2. Обзор матча и видео голов
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В рамках 9-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде обыграл "Ньюкасл" со счетом 2:0. Первое взятие ворот в матче пришлось на автогол игрока "сорок" Федерико Фернандеса. А преимущество "аристократов" укрепил забитый мяч форвард Абрахама.

АПЛ, 9-й тур.

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Ньюкасл" – "Челси" 0:2

Голы: Федерико Фернандес (10, автогол), Абрахам (65)

"Ньюкасл": Дарлоу – Манкильо (Альмирон, 65), Фернандес, Ласселлс (Шер, 46), Кларк, Луис – Мерфи, Лонгстафф, Хейден, Сен-Максимен (Кэрролл, 74) – Жоэлинтон

"Челси": Менди – Джеймс, Зума, Рюдигер, Чилвелл (Эмерсон, 82) – Ковачич, Канте, Маунт – Зиеш (Жиру, 87), Абрахам, Вернер (Хадсон-Одои, 76)

Предупреждения: Хейден (39), Мерфи (45)

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В статье: Челси (Лондон) АПЛ Ньюкасл (Англия)
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