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Ньюкасл - Челси 0:2. Обзор матча и видео голов
Уверенная выездная победа подопечных Лэмпарда
В рамках 9-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде обыграл "Ньюкасл" со счетом 2:0. Первое взятие ворот в матче пришлось на автогол игрока "сорок" Федерико Фернандеса. А преимущество "аристократов" укрепил забитый мяч форвард Абрахама.
АПЛ, 9-й тур.
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Голы: Федерико Фернандес (10, автогол), Абрахам (65)
"Ньюкасл": Дарлоу – Манкильо (Альмирон, 65), Фернандес, Ласселлс (Шер, 46), Кларк, Луис – Мерфи, Лонгстафф, Хейден, Сен-Максимен (Кэрролл, 74) – Жоэлинтон
"Челси": Менди – Джеймс, Зума, Рюдигер, Чилвелл (Эмерсон, 82) – Ковачич, Канте, Маунт – Зиеш (Жиру, 87), Абрахам, Вернер (Хадсон-Одои, 76)
Предупреждения: Хейден (39), Мерфи (45)
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