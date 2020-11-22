Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо: Тоттенхэм тактически круто переиграл Манчестер Сити
Жозе снова победил Гвардиолу в Англии
Португальский наставник прокомментировал поединок девятого тура АПЛ своей команды против "Манчестер Сити":
"Я предпочитаю, чтобы рассказывали матч игроки, ведь они герои этого действа. Мои подопечные были фантастическими, они отдали все ради этой победы.
Было важно уважать "Манчестер Сити" и не забывать кто мы есть на поле. "Горожане" - прекрасная команда, которая проиграла тактически крутому клубу. Но "Сити" все равно остается "Сити" ", - сказал Моуриньо.
"Тоттенхэм" после победы над подопечными Гвардиолы выбрался на вершину таблицы АПЛ, обгоняя ближайших преследователей "Челси" и "Лестер" на два очка.
Популярное сейчас
- “Над этим можно посмеяться”. Вратарь Байера забил нелепый автогол, но был спасен Драговичем
- Валенсия заинтересована в покупке Коноплянки – СМИ
- Гармаш подписал новый длительный контракт с Динамо – ТаТоТаке
- Клопп: Травма Ван Дейка произошла из-за странного решения одного человека
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО