Моуриньо: Тоттенхэм тактически круто переиграл Манчестер Сити

Португальский наставник прокомментировал поединок девятого тура АПЛ своей команды против "Манчестер Сити":

"Я предпочитаю, чтобы рассказывали матч игроки, ведь они герои этого действа. Мои подопечные были фантастическими, они отдали все ради этой победы.

Было важно уважать "Манчестер Сити" и не забывать кто мы есть на поле. "Горожане" - прекрасная команда, которая проиграла тактически крутому клубу. Но "Сити" все равно остается "Сити" ", - сказал Моуриньо.