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Моуриньо: Тоттенхэм тактически круто переиграл Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

Жозе снова победил Гвардиолу в Англии

Моуриньо: Тоттенхэм тактически круто переиграл Манчестер Сити
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Португальский наставник прокомментировал поединок девятого тура АПЛ своей команды против "Манчестер Сити":

"Я предпочитаю, чтобы рассказывали матч игроки, ведь они герои этого действа. Мои подопечные были фантастическими, они отдали все ради этой победы.

Было важно уважать "Манчестер Сити" и не забывать кто мы есть на поле. "Горожане" - прекрасная команда, которая проиграла тактически крутому клубу. Но "Сити" все равно остается "Сити" ", - сказал Моуриньо.

"Тоттенхэм" после победы над подопечными Гвардиолы выбрался на вершину таблицы АПЛ, обгоняя ближайших преследователей "Челси" и "Лестер" на два очка.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Манчестер Сити
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Источник:
SkySports

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
22.11.2020 в 15:40
Фразы "тактически круто переиграл" и "проиграла тактически крутому клубу" - имеют совершенно разный смысл. Если это, конечно, доступно для понимания г@внописакам этого г@вносайта.
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