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Бруно Фернандеш: У нас хорошая команда, чтобы добиваться результата
Полузащитник Манчестер Юнайтед забил единственный гол встречи с Вест Бромом
Португальский легионер "маникунианцив" прокомментировал матч девятого раунда АПЛ:
"Конечно, для нас очень важно было выиграть эту игру. Во-первых, потому, что это была наша первая победа в лиге на “Олд Траффорд”, а во-вторых, потому, что нам нужно было набирать очки в лиге.
Это была тяжелая игра. Мы можем выступать гораздо лучше. Мы создали много, но у нас есть качества, чтобы добиться большего.
Я расстроен, что не забил пенальти в матче. Неважно, что вратарь соперников не стоял на линии, и я смог перебить одиннадцатиметровый. Это плохое чувство, когда ты видишь, что ты ошибся", - сказал Бруно в интервью клубному телеканалу.
После минимальной победы над "Вест Бромом" (1:0) "красные дьяволы" поднялись на десятую строчку турнирной таблицы АПЛ с 13-ю очками в активе. Следующий матч в рамках чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" проведет 29 ноября в гостях против "Саутгемтона".
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