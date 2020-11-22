Бруно Фернандеш: У нас хорошая команда, чтобы добиваться результата

Португальский легионер "маникунианцив" прокомментировал матч девятого раунда АПЛ:

"Конечно, для нас очень важно было выиграть эту игру. Во-первых, потому, что это была наша первая победа в лиге на “Олд Траффорд”, а во-вторых, потому, что нам нужно было набирать очки в лиге.

Это была тяжелая игра. Мы можем выступать гораздо лучше. Мы создали много, но у нас есть качества, чтобы добиться большего.

Я расстроен, что не забил пенальти в матче. Неважно, что вратарь соперников не стоял на линии, и я смог перебить одиннадцатиметровый. Это плохое чувство, когда ты видишь, что ты ошибся", - сказал Бруно в интервью клубному телеканалу.