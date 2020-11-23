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Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные

Англия
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О самом интересном из топ-чемпионатов в фото галереи

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные
Новина українською

После двухнедельной паузы из-за матчей сборных клубный футбол снова в центре внимания. На этот раз поединки топ-чемпионатов подарили немало ярких сюжетов, которые повлияли на расклад сил в национальных первенствах. UA-Футбол подготовил ФОТО галерею, в которой собрал самые яркие кадры с футбольных полей Западной Европы 21-22 ноября.

Лет десять назад это было главное тренерское противостояние в футболе. Сейчас так утверждать нельзя, тем не менее Моуриньо и Гвардиола традиционно соревнуются за звание лучшего

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 1

Первый матч у Хосепа Гвардиолы после продления контракта с Манчестер Сити не удался

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 2

Жозе Моуриньо испортил каталонцу торжественный момент и празднует со своей командой победу со счетом 2:0

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 3

Сон Хин Мин открыл счет, Кейн на забил, но отдал результативную передачу

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 4

Эвертон, который лидировал в начале сезона, наконец прервал серию без побед. Главное действующее лицо - Калверт-Льюин, на счету которого уже десять мячей в девяти матчах

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 5

Учитывая болезнь Салаха и переполненный лазарет, на Фирмино в Ливерпуле возлагают особые надежды. И он не подводит. Бразилец поставил точку в разгроме Лестера (3:0), лидировавшего в АПЛ перед началом тура

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 6

Ливерпуль критиковали за трансфер Диогу Жоту, ведь красные заплатили Вурлверхэмптону за португальца 41 млн фунтов. Впрочем, восемь голов с момента перехода наверняка изменили мнение. Вот и Лестеру досталось

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 7

Перед игрой с Лестером Юрген Клопп потерял девять игроков основы и ротации. Но разве это для немца проблема? Он снова купается в свете софитов

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 8

Пауза на матчи сборных - это всегда тяжело. Йоахим Лев не вызвал Томаса Мюллера, но его стараний не хватило, чтобы одолеть Вердер. Бавария ограничилась ничьей

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 9

Но Томас Мюллер не любит играть даже вничью

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 10

У Эрлинга Голанда взамен все в порядке. Он забил четыре гола в ворота Герты, а его Боруссия победила 2:5. 20-летний норвежец забил уже десять голов в семи матчах Бундеслиги

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 11

Люсьен Фавр выпускает на замену Юссуфа Мукоко. Парню всего 16 лет и один день от рождения и это новый рекорд в истории Бундеслиги. Говорят - это мегаталант, который скоро затмит всех главных звезд

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 12

Старый знакомый украинских болельщиков Александр Драгович празднует гол, который принес его Байеру трудную победу над Арминией. Австриец спас своего голкипера Градецкого, который допустил досадную ошибку

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 13

Жерар Морено из Вильярреала забивает Куртуа ударом с пенальти

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 14

Лопетеги - наставник Вильярреала - может быть доволен: не проиграв Реалу, его команда осталась на третьем месте, сливочные идут следом

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 15

В последнее время голкиперы стали ошибаться очень часто. Даже такие мастера как Тер Штеген. Янник-Феррейра Карраско с радостью пользуется подарком немца

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 16

Атлетико празднует минимальную победу над Барселоной. Защита Диего Симеоне не оставила шансов Лионелю Месси и компании

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 17

Александр Исаак не так ярко проводит этот сезон, как прошлый. Тем не менее именно его гол помог Реалу Сосьедад обыграть неуступчивый Кадиз. Команда из Сан-Себастьяна получила шестую победу подряд и продолжает лидировать в Ла Лиге. Красивая история вырисовывается

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 18

Промолчав в Лиге Наций, Криштиану Роналду наверстывает упущенное в матче Серии А против Кальяри. Его дубль принес Ювентусу победу со счетом 2:0

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 19

Ему 42. Он сыграл 652-й матч в Серии А, 297-й без пропущенных голов. Джанлуиджи Буффон!

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 20

Андреа Пирло заявляет, что период адаптации команды к новому тренеру закончился, теперь Ювентус должен прибавлять с каждой игрой. Посмотрим

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 21

На 62-й минуте Торино забил второй гол в ворота Интера. После этого Лукаку взял игру в свои руки. Бельгиец отдал ассист на Санчеса, затем сам забил два мяча и напоследок ассистировал Лаутаро Мартинесу. 2+2 - весьма впечатляет

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 22

В Риме новый кумир. По крайней мере, у бордовой его части - Генрих Мхитарян! Шесть голов в трех последних матчах за Рому. В игре с Пармой - дубль, причем один из мячей - шедевр невероятной красоты

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 23

Ну и наконец главный герой выходных. А возможно и всего сезона - Златан Ибрагимович, который удерживает Милан на вершине Серии А

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 24

В игре с Наполи швед забил дважды. То есть теперь у него восемь результативных матчей в Серии А подряд. Россонери победили 1:3 и сохранили двухочковое преимущество над Сассуоло

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 25

Одна беда - Ибрагимович был заменен из-за травмы и по предварительным оценкам может пропустить около месяца. А это пять матчей в Серии А и три в Лиге Европы

Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные - изображение 26

Фото - Getty Images

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В статье: Криштиану Роналду Жозе Моуриньо Златан Ибрагимович Ромелу Лукаку фото Буффон
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