Моуриньо, Клопп, Холанд, Мюллер и, конечно, Златан. Лучшие ФОТО за выходные

После двухнедельной паузы из-за матчей сборных клубный футбол снова в центре внимания. На этот раз поединки топ-чемпионатов подарили немало ярких сюжетов, которые повлияли на расклад сил в национальных первенствах. UA-Футбол подготовил ФОТО галерею, в которой собрал самые яркие кадры с футбольных полей Западной Европы 21-22 ноября.

Лет десять назад это было главное тренерское противостояние в футболе. Сейчас так утверждать нельзя, тем не менее Моуриньо и Гвардиола традиционно соревнуются за звание лучшего

Первый матч у Хосепа Гвардиолы после продления контракта с Манчестер Сити не удался

Жозе Моуриньо испортил каталонцу торжественный момент и празднует со своей командой победу со счетом 2:0

Сон Хин Мин открыл счет, Кейн на забил, но отдал результативную передачу

Эвертон, который лидировал в начале сезона, наконец прервал серию без побед. Главное действующее лицо - Калверт-Льюин, на счету которого уже десять мячей в девяти матчах

Учитывая болезнь Салаха и переполненный лазарет, на Фирмино в Ливерпуле возлагают особые надежды. И он не подводит. Бразилец поставил точку в разгроме Лестера (3:0), лидировавшего в АПЛ перед началом тура

Ливерпуль критиковали за трансфер Диогу Жоту, ведь красные заплатили Вурлверхэмптону за португальца 41 млн фунтов. Впрочем, восемь голов с момента перехода наверняка изменили мнение. Вот и Лестеру досталось

Перед игрой с Лестером Юрген Клопп потерял девять игроков основы и ротации. Но разве это для немца проблема? Он снова купается в свете софитов

Пауза на матчи сборных - это всегда тяжело. Йоахим Лев не вызвал Томаса Мюллера, но его стараний не хватило, чтобы одолеть Вердер. Бавария ограничилась ничьей

Но Томас Мюллер не любит играть даже вничью

У Эрлинга Голанда взамен все в порядке. Он забил четыре гола в ворота Герты, а его Боруссия победила 2:5. 20-летний норвежец забил уже десять голов в семи матчах Бундеслиги

Люсьен Фавр выпускает на замену Юссуфа Мукоко. Парню всего 16 лет и один день от рождения и это новый рекорд в истории Бундеслиги. Говорят - это мегаталант, который скоро затмит всех главных звезд

Старый знакомый украинских болельщиков Александр Драгович празднует гол, который принес его Байеру трудную победу над Арминией. Австриец спас своего голкипера Градецкого, который допустил досадную ошибку

Жерар Морено из Вильярреала забивает Куртуа ударом с пенальти

Лопетеги - наставник Вильярреала - может быть доволен: не проиграв Реалу, его команда осталась на третьем месте, сливочные идут следом

В последнее время голкиперы стали ошибаться очень часто. Даже такие мастера как Тер Штеген. Янник-Феррейра Карраско с радостью пользуется подарком немца

Атлетико празднует минимальную победу над Барселоной. Защита Диего Симеоне не оставила шансов Лионелю Месси и компании

Александр Исаак не так ярко проводит этот сезон, как прошлый. Тем не менее именно его гол помог Реалу Сосьедад обыграть неуступчивый Кадиз. Команда из Сан-Себастьяна получила шестую победу подряд и продолжает лидировать в Ла Лиге. Красивая история вырисовывается

Промолчав в Лиге Наций, Криштиану Роналду наверстывает упущенное в матче Серии А против Кальяри. Его дубль принес Ювентусу победу со счетом 2:0

Ему 42. Он сыграл 652-й матч в Серии А, 297-й без пропущенных голов. Джанлуиджи Буффон!

Андреа Пирло заявляет, что период адаптации команды к новому тренеру закончился, теперь Ювентус должен прибавлять с каждой игрой. Посмотрим

На 62-й минуте Торино забил второй гол в ворота Интера. После этого Лукаку взял игру в свои руки. Бельгиец отдал ассист на Санчеса, затем сам забил два мяча и напоследок ассистировал Лаутаро Мартинесу. 2+2 - весьма впечатляет

В Риме новый кумир. По крайней мере, у бордовой его части - Генрих Мхитарян! Шесть голов в трех последних матчах за Рому. В игре с Пармой - дубль, причем один из мячей - шедевр невероятной красоты

Ну и наконец главный герой выходных. А возможно и всего сезона - Златан Ибрагимович, который удерживает Милан на вершине Серии А

В игре с Наполи швед забил дважды. То есть теперь у него восемь результативных матчей в Серии А подряд. Россонери победили 1:3 и сохранили двухочковое преимущество над Сассуоло

Одна беда - Ибрагимович был заменен из-за травмы и по предварительным оценкам может пропустить около месяца. А это пять матчей в Серии А и три в Лиге Европы

Фото - Getty Images