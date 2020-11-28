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Челси начнёт переговоры с Алабой в январе

Англия
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Австриец зимой может подписать предварительный контракт с новым клубом

Челси начнёт переговоры с Алабой в январе
Новина українською

Универсал "Баварии" Давид Алаба может перебраться в "Челси".

По информации известного инсайдера Кристиана Фалька, агент австрийца Пини Захави планирует начать переговоры с "Челси" в январе. Также игроком интересуется "ПСЖ".

Пини Захави имеет давние тесные отношения с "синими". Израильтянин в своё время участвовал в переговорах по покупке клуба Романом Абрамовичем, а после организовал переход на "Стэмфорд Бридж" Эшли Коула.

Контракт Алабы с "Баварией" истекает в конце сезона, поэтому в январе Давид сможет беспрепятственно вести переговоры с другими клубами.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон)
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