Челси начнёт переговоры с Алабой в январе

Универсал "Баварии" Давид Алаба может перебраться в "Челси".

По информации известного инсайдера Кристиана Фалька, агент австрийца Пини Захави планирует начать переговоры с "Челси" в январе. Также игроком интересуется "ПСЖ".

Пини Захави имеет давние тесные отношения с "синими". Израильтянин в своё время участвовал в переговорах по покупке клуба Романом Абрамовичем, а после организовал переход на "Стэмфорд Бридж" Эшли Коула.

Контракт Алабы с "Баварией" истекает в конце сезона, поэтому в январе Давид сможет беспрепятственно вести переговоры с другими клубами.