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Фернандиньо планирует покинуть Ман Сити в конце сезона
Бразилец выступает за "горожан" с 2013-го
Полузащитник Фернандиньо собирается уйти из "Манчестер Сити" по окончании этого сезона.
Фернандиньо выступает за "горожан" после своего перехода из "Шахтера" семь лет назад. За это время бразилец сыграл 320 матчей и забил 23 гола, завоевав три титула Премьер-Лиги.
После ухода Давида Сильвы минувшим летом именно Фернандиньо был назначен капитаном "Сити". Полузащитник остается большим авторитетом в раздевалке и важной фигурой для главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Однако контракт Фернандиньо истекает в конце этого сезона. Тогда же бразильцу исполнится 36, и он не ожидает получить новую сделку, о чем рассказал своим друзьям.
Как утверждает Daily Mirror, Фернандиньо готовится к уходу из "Сити", но завершать карьеру не собирается. Ветеран открыт к идее, чтобы отправиться в "Нью-Йорк Сити" и поиграть за дочерний клуб "горожан".
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