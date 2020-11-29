Фернандиньо планирует покинуть Ман Сити в конце сезона

Полузащитник Фернандиньо собирается уйти из "Манчестер Сити" по окончании этого сезона.

Фернандиньо выступает за "горожан" после своего перехода из "Шахтера" семь лет назад. За это время бразилец сыграл 320 матчей и забил 23 гола, завоевав три титула Премьер-Лиги.

После ухода Давида Сильвы минувшим летом именно Фернандиньо был назначен капитаном "Сити". Полузащитник остается большим авторитетом в раздевалке и важной фигурой для главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Однако контракт Фернандиньо истекает в конце этого сезона. Тогда же бразильцу исполнится 36, и он не ожидает получить новую сделку, о чем рассказал своим друзьям.

Как утверждает Daily Mirror, Фернандиньо готовится к уходу из "Сити", но завершать карьеру не собирается. Ветеран открыт к идее, чтобы отправиться в "Нью-Йорк Сити" и поиграть за дочерний клуб "горожан".