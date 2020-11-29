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Гвардиола: Игроки перестали получать удовольствие от футбола

Англия
(3 голосов)

Наставник высказался о жестком графике нынешнего сезона

Гвардиола: Игроки перестали получать удовольствие от футбола
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о неадекватных нагрузках в нынешнем сезоне.

"Проблема в том, что футболисты теряют радость от игры в футбол. Раньше было приятно сыграть один или два матча за неделю со зрителями на трибунах. Теперь проходит три дня – и ты снова на поле.

Мы поедем к "Порту" за победой, а потом будем готовиться к "Фулхэму". Дело не в ротации. Игроки, которые не допускают ошибок – как Джон Стоунз в обороне – заслуживают того, чтобы чаще выходить на поле.

Голы в матче с "Бернли" (5:0) помогли нам, особенно – Рияду Марезу, конечно. Габриэл Жезус должен забивать. Стерлинг должен забивать, когда выходит на поле. Они должны больше забивать. Они здесь для этого. Качество выступлений зависит от самих игроков", – сказал Гвардиола Daily Mail.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.11.2020 в 13:49
а зарплату?
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