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Гвардиола: Игроки перестали получать удовольствие от футбола
Наставник высказался о жестком графике нынешнего сезона
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о неадекватных нагрузках в нынешнем сезоне.
"Проблема в том, что футболисты теряют радость от игры в футбол. Раньше было приятно сыграть один или два матча за неделю со зрителями на трибунах. Теперь проходит три дня – и ты снова на поле.
Мы поедем к "Порту" за победой, а потом будем готовиться к "Фулхэму". Дело не в ротации. Игроки, которые не допускают ошибок – как Джон Стоунз в обороне – заслуживают того, чтобы чаще выходить на поле.
Голы в матче с "Бернли" (5:0) помогли нам, особенно – Рияду Марезу, конечно. Габриэл Жезус должен забивать. Стерлинг должен забивать, когда выходит на поле. Они должны больше забивать. Они здесь для этого. Качество выступлений зависит от самих игроков", – сказал Гвардиола Daily Mail.
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