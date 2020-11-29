Англия
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АПЛ. Арсенал - Вулверхэмптон 1:2. Волки показывают всю беспомощность канониров
Несостоятельны подопечные Артеты в атаках, еще и с грубейшими ошибками в обороне
АПЛ. Десятый тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)
Арсенал - Вулверхэмптон 1:2
Голы: Габриэл 31 - Педру Нету 28, Поденсе 42
Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 3. Тирни, 23. Луис, 6. Габриэл, 7. Сака, 8. Себальос, 28. Уиллок, 34. Джака, 12. Виллиан, 14. Обамеянг.
Вулверхэмптон: 11. Руй Патрисиу, 15. Боли, 16. Коуди, 22. Семеду, 32. Дендокер, 5. Марсал, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру Нету, 9. Хименес, 10. Поденсе.
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