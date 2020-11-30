Эль Матадор, ехидный Конте, союз Месси и Гризманна. Герои прошлых выходных в ФОТО

UA-Футбол собрал для вас фото главных героев из матчей ТОП-чемпионатов, которые состоялись в минувшие выходные (28-29-го ноября).

Рияд Марез получает поздравления с очередным голом в ворота Бернли, всего в этом матче он забил трижды, в двух случаях алжирцу ассистировал Кевин Де Брюйне. Манчестер Сити победил 5:0

Юрген Клопп общается с арбитром Стюартом Атвеллом после игры с Брайтоном. Ливерпуль потерял два очка, пропустив с пенальти на 90+3-й. Рефери назначил пенальти после подсказки видеоассистента. К тому же он отменил два взятия ворот Салахом и Мане, тоже с помощью ВАР

Эдинсон Кавани в матче с Саутгемптоном вышел на замену на второй тайм, когда МЮ уступал 0:2. За 45 минут уругваец отдал результативную передачу и оформил дубль, при этом победный гол он провел в компенсированное арбитром время

После матча Челси - Тоттенхэм Жозе Моуриньо заявил, что его команда - "только пони" в борьбе за чемпионство. Фрэнк Лэмпард с ним категорически не согласился, указав на персоны Кейна, Сона, Бэйла и других. Лондонское дерби завершилось вничью 0:0, что позволило команде Моуриньо возглавить турнирную таблицу АПЛ

Гризманн забил роскошный гол в матче против Осасуны. Француз отличился во второй игре подряд. В составе Барселоны с ним такое случается впервые

Многие считают, что этим двоим не найти общего языка. Кто знает. В игре с Осасуной забили и Лионель, и Антуан. У аргентинца получилось не менее эффектно, чем у француза. Свой гол Месси посвятил великому соотечественнику Диего Марадоне

Куртуа снова допустил ошибку, Реал третий раз подряд не смог победить в Ла Лиге. На этот раз сливочные проиграли Алавесу 1:2. Отставание от лидера уже составляет семь очков

Антонио Конте радуется - его Интер нанес сенсационному Сассуоло первое поражение в сезоне. Нерадзурри вышли на второе место в турнирной таблице, обойдя Сассуоло по дополнительным показателям

30-летний Гаэтано Летиция сверлит взглядом Хуана Куадрадо. Защитник Беневенто забил Ювентусу, что помогло его команде сыграть вничью 1:1. Старая Синьора второй раз в текущем чемпионате не смогла обыграть новичка Серии А

Экс-динамовец Мигель Велозу вышел на замену и организовал Вероне победу над Аталантой. Португалец реализовал пенальти и отдал классный результативный пас

При отсутствии Златана Ибрагимовича роль лидера Милана взял на себя ивуарийский полузащитник Фран Кэсси. В игре с Фиорентиной он ассистировал Романьоли, сам забил пенальти, сам не забил пенальти, получил желтую карточку, а также ему разбили губы. Милан в конце концов победил 2:0 и увеличил отрыв от преследователей до пяти очков

Инсинье целует футболку с десятым номером и фамилией Марадоны. Только что он открыл счет в матче с Ромой. Наполи почтил память главного игрока в своей истории эффектной победой со счетом 4:0

Матч против Штутгарта начался для Баварии не лучшим образом - на 20-й минуте мюнхенцы пропустили. Но Кингсли Коман сначала сравнял, а затем отдал результативную передачу на Левандовского. Для Роберта это уже 12-й гол в восьми матчах текущего чемпионата. Бавария конечно же лидирует

Тунисец Эльяс Схири вместе с партнером останавливает Эрлинга Холанда. У норвежца прервалась результативная серия, которая насчитывала семь матчей. Зато Схири забил во второй игре подряд. К тому же выстрелил дублем. Кельн победил Боруссию впервые с 2015-го года. В Дортмунде козлы победили впервые с 1991-го!

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