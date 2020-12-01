Эриксен может снова вернуться в АПЛ

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен зимой может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Football Insider.

По данным источника, 28-летний датчанин твердо решил покинуть миланский клуб, поэтому рассматривает различные варианты. Манкунианцы же планируют расстаться с Полем Погба и вместо него взять датчанина в среднюю линию.

Эриксен выступает за "Интер" с зимы 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.