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Эриксен может снова вернуться в АПЛ
Претендент - Манчестер Юнайтед
Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен зимой может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Football Insider.
По данным источника, 28-летний датчанин твердо решил покинуть миланский клуб, поэтому рассматривает различные варианты. Манкунианцы же планируют расстаться с Полем Погба и вместо него взять датчанина в среднюю линию.
Эриксен выступает за "Интер" с зимы 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
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