  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси хочет продать Рюдигера и Томори уже в январе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси хочет продать Рюдигера и Томори уже в январе

Англия
(1 голосов)

Барселона и Тоттенхэм наготове

Челси хочет продать Рюдигера и Томори уже в январе
Новина українською

Центральные защитники "Челси" Антонио Рюдигер и Фикайо Томори могут покинуть команду уже во время ближайшего трансферного окна. Об этом сообщает ESPN.

Фрэнк Лепард хочет сократить число центральных защитников в команде. Сейчас основной парой центрбеков является Курт Зума и Тьягу Силва.

Еще непонятно избавится ли клуб сразу от двух игроков. Однако, стало известно, что оба футболиста заинтересованы в уходе из "Челси"

Летом "Тоттенхэм", "Рома" и "Барселона" интересовались трансфером немца. Переходом Томори во время предыдущей трансферной кампании занимался "Эвертон".

В этом сезоне игроки провели за "Челси" всего семь игр на двух во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt ориентировочная стоимость 22-летнего англичанина оценивается в 20 млн евро, в то время как 27-летного немца в 30 млн в той же валюте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Антонио Рюдигер Фикайо Томори
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...