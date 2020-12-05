Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси хочет продать Рюдигера и Томори уже в январе
Барселона и Тоттенхэм наготове
Центральные защитники "Челси" Антонио Рюдигер и Фикайо Томори могут покинуть команду уже во время ближайшего трансферного окна. Об этом сообщает ESPN.
Фрэнк Лепард хочет сократить число центральных защитников в команде. Сейчас основной парой центрбеков является Курт Зума и Тьягу Силва.
Еще непонятно избавится ли клуб сразу от двух игроков. Однако, стало известно, что оба футболиста заинтересованы в уходе из "Челси"
Летом "Тоттенхэм", "Рома" и "Барселона" интересовались трансфером немца. Переходом Томори во время предыдущей трансферной кампании занимался "Эвертон".
В этом сезоне игроки провели за "Челси" всего семь игр на двух во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt ориентировочная стоимость 22-летнего англичанина оценивается в 20 млн евро, в то время как 27-летного немца в 30 млн в той же валюте.
Популярное сейчас
- Мариуполь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Мариуполь - Динамо. Анонс и прогноз матча
- Проклятье Клоппа. Ливерпуль теряет Алиссона из-за травмы
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО