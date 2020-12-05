Челси хочет продать Рюдигера и Томори уже в январе

Центральные защитники "Челси" Антонио Рюдигер и Фикайо Томори могут покинуть команду уже во время ближайшего трансферного окна. Об этом сообщает ESPN.

Фрэнк Лепард хочет сократить число центральных защитников в команде. Сейчас основной парой центрбеков является Курт Зума и Тьягу Силва.

Еще непонятно избавится ли клуб сразу от двух игроков. Однако, стало известно, что оба футболиста заинтересованы в уходе из "Челси"

Летом "Тоттенхэм", "Рома" и "Барселона" интересовались трансфером немца. Переходом Томори во время предыдущей трансферной кампании занимался "Эвертон".

В этом сезоне игроки провели за "Челси" всего семь игр на двух во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt ориентировочная стоимость 22-летнего англичанина оценивается в 20 млн евро, в то время как 27-летного немца в 30 млн в той же валюте.