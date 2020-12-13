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Лэмпард – после поражения Эвертону: Разговоры о чемпионстве Челси абсурдны
"Синие" прервали 14-матчевую беспроигрышную серию
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что поражение 1:0 от "Эвертона" показывает, насколько нелепы разговоры о чемпионстве "синих".
"Некоторые люди говорили, что мы выиграем лигу и что у нас сильнейший состав в лиге. Это абсурд.
Если говорить о лучших составах, вам следует посмотреть на команды, которые выигрывали титул последние два, три или четыре года. Их составы полны нападающих и вингеров, которые забивают по 30-40 голов за сезон. У них есть полузащитники, которые уже несколько раз выигрывали титул.
У нас такие игроки тоже есть, но в основном это молодежь, и по составу мы не сравнимся с теми командами. Люди очень быстро перескочили с момента, когда мы были ничуть не хороши после матчей против "Вест Бромвича" и "Саутгемптона", к моменту, когда называют нас фаворитом в борьбе за титул.
Мы все еще в процессе становления, и нам нужно научиться преодолевать такого род испытания. Сегодня было большое испытание, которое мы не прошли, но мы научимся проходить в будущем", — сообщил Лэмпард BT Sport.
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