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Лэмпард – после поражения Эвертону: Разговоры о чемпионстве Челси абсурдны

Англия
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"Синие" прервали 14-матчевую беспроигрышную серию

Лэмпард – после поражения Эвертону: Разговоры о чемпионстве Челси абсурдны
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что поражение 1:0 от "Эвертона" показывает, насколько нелепы разговоры о чемпионстве "синих".

"Некоторые люди говорили, что мы выиграем лигу и что у нас сильнейший состав в лиге. Это абсурд.

Если говорить о лучших составах, вам следует посмотреть на команды, которые выигрывали титул последние два, три или четыре года. Их составы полны нападающих и вингеров, которые забивают по 30-40 голов за сезон. У них есть полузащитники, которые уже несколько раз выигрывали титул.

У нас такие игроки тоже есть, но в основном это молодежь, и по составу мы не сравнимся с теми командами. Люди очень быстро перескочили с момента, когда мы были ничуть не хороши после матчей против "Вест Бромвича" и "Саутгемптона", к моменту, когда называют нас фаворитом в борьбе за титул.

Мы все еще в процессе становления, и нам нужно научиться преодолевать такого род испытания. Сегодня было большое испытание, которое мы не прошли, но мы научимся проходить в будущем", — сообщил Лэмпард BT Sport.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон)
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