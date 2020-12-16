Арсенал – Саутгемптон 1:1. Канониры сумели удержать ничью вдесятером

Английская Премьер-лига, 13-й тур

"Арсенал" – "Саутгемптон" 1:1

Голы: Обамеянг (52) – Уолкотт (18)

"Арсенал": Лено – Тирни, Габриэл, Холдинг – Сака, Себальос (Уиллок, 67) , Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлз – Обамеянг, Нкетиа (Луис, 65), Пепе

"Саутгемптон": Маккарти – Бертран, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс – Уолкотт (Дженепо, 63), Ромеу, Уорд-Прауз, Армстронг (Редмонд, 63) – Адамс, Ингз

Удаление: Габриэл (62, вторая жёлтая)

"Арсенал" и "Саутгемптон" расписали ничью в матче 13-го тура Премьер-лиги. На гол экс-канонира Тео Уолкотта в первом тайме лондонцы ответили долгожданным мячом Пьер-Эмерика Обамеянга во второй половине встречи. Таким образом подопечные Микеля Артеты продлили свою безвыигрышную в чемпионате до 6 поединков, хотя на этот раз уже не выглядели так безнадежно, как в прошлых турах.

"Саутгемптон" здорово начал матч, полностью контролировав игру в первые полчаса. Вестергор вместе с Ромеу и Уорд-Праузом великолепно разыгрывали мяч из глубины, выманивая "канониров" на себя. Подопечные Микеля Артеты не понимали, когда нужно выдвигаться в прессинг. А когда давление всё же оказывалось, то его не поддерживала полузащита, что создавало огромные разрывы между линиями. Так и пришёл первый гол. После очередного провала "Арсенала" в центре поля Габриэл выдвинулся на подстраховку, однако не сумел отобрать мяч. В зону бразильца тут же забежал Тео Уолкотт, вышедший сам на сам с Лено и уверенно реализовавший свой шанс.

В последние 15 минут тайма "Арсенал" наконец проснулся и стал постепенно нащупывать слабости в обороне "святых". Достигалось это благодаря гибридной схеме Артеты, которая при атаке трансформировалась из 5-4-1 в 4-2-3-1. Номинальный вингбек Бакари Сака в атаке шёл вперед как крайний нападающий, в то время как его позицию левого фулбека занимал Тирни, смещавшийся из центра обороны. Таким образом "канониры" перегружали правый фланг "Сотона", где к Обамеянгу, Сака и Тирни подключался порой и Себальос.

На перерыв команды пошли при счёте 0:1, однако эта слабость "святых" оказалась хронической, и уже на старте второй половину она привела к голу Обамеянга. Сака здорово прошёл троих на левом фланге, отдал пас Нкетиа, который в одно касание вывел габонца один на один с вратарём. Обамеянг хоть и пребывает в ужасной форме, но такие моменты реализовывает в любых кондициях. В целом "канониры" полностью перехватили инициативу и на момент даже удалось поверить в то, что они наконец сумеют добыть победу сегодня. Однако все надежды Артеты вновь убило глупое удаление. На этот раз подвёл команду Габриэл, откровенно сбивший Уолкотта при редком контрвыпаде гостей. Грамотный тактический фол и все было бы хорошо, если бы эта карточка не стала для бразильца второй. Первую он получил при нелепых обстоятельствах парочкой минут до этого, зачем-то помешав "святым" быстро разыграть штрафной.

В оставшиеся полчаса "Саутгемптон" вновь перехватил инициативу, воспользовавшись численным преимуществом. Здорово вошли в игру Редмонд и Дженепо, освежившие крылья атаки команды. У Редмонда и вовсе был лучший шанс, однако после гениальной передачи Ромеу он угодил в перекладину. Артета же в свою очередь выпустил Давида Луиса, которым сумел потушить пожар у своих ворот и успокоить обстановку в обороне. "Канониры" даже могли добыть абсурдную победу в компенсированное время, однако удар Холдинга после стандарта вновь приняла на себя перекладина. В итоге вполне заслуженная ничья.