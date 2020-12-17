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В АПЛ хотят ввести дополнительную замену в случае подозрения на сотрясение мозга

Англия
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АПЛ подала соответствующую заявку в IFAB

В АПЛ хотят ввести дополнительную замену в случае подозрения на сотрясение мозга
Новина українською

Клубы английской премьер-лиги договорились о вводе дополнительных замен в случае подозрения на сотрясение мозга у игроков. Такое решение было принято после одобрения Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) — организации, отвечающей за изменения в правилах футбола.

Как пишет сайт АПЛ, договоренность об этом была достигнута на очередной встрече руководителей клубов. При подозрении на сотрясение мозга команды смогут проводить до двух замен за матч по этой причине. Также это не будет зависеть от общего количества замен — если у игрока подозревают сотрясение мозга, то его смогут заменить и вне установленного количества изменений в составе команды по ходу матча.

Эта новация может начать действовать с января 2021 года. АПЛ подала соответствующую заявку в IFAB.

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В статье: АПЛ
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Источник:
АПЛ

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