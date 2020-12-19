Юрген Клопп: Сейчас очень напряженный период, ребята должны гордиться этим результатом

Главный тренер "Ливерпуля" прокомментировал разгромную победу своих подопечных в матче против "Саутгемптона":

"Это была тяжелая работа, много контратак от "Кристал Пэлас" в первом тайме, от которых мы оборонялись. Однако наша реализация в первой половине игры была на высоком уровне. Затем, 3:0 к перерыву, игра еще не была закончена, но мы контролировали ее и забивали великолепные голы.

Ребята способны [на это], но это [такие победы] случаются не каждую неделю. Сегодня это произошло. Сейчас очень напряженный период, ребята должны гордиться этим результатом. Завтра мы берем выходной, а потом готовимся к "Вест Брому". И разница мячей - это хорошо через забавный результат против "Астон Виллы".

Мане не рассердился на замену, потому что Мо (Салах) вышел. Он может был злой том, что он не пробыл до штрафного удара. Невозможно сделать все, мы люди, но после игры он среагировал нормально, все было хорошо. Рождество будет хорошим, но сезон еще не закончен, впереди еще несколько игр, но мы будем готовы", - сказал наставник.