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Ван-Биссака отказал ДР Конго и ждёт приглашение от сборной Англии

Англия
(1 голосов)

Найдется ли для Аарона место в команде Саутгейта?

Ван-Биссака отказал ДР Конго и ждёт приглашение от сборной Англии
Новина українською

Фулбек "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака планирует выступать за сборную Англии.

По информации The Times, 23-летний футболист отказался выступать за сборную ДР Конго. Представители федерации футбола этой страны связывались с защитником "Юнайтед", чтобы убедить его выступать за команду.

Ван-Биссака родился в Англии, однако представлял ДР Конго в матчах за команду в возрасте до 20 лет в 2015 году. В 2018 году футболист играл за сборные Англии U20 и U21, однако это не остановило представителей ДР Конго от попыток убедить его присоединиться к африканской сборной.

Отметим, что в августе Гарет Саутгейт приглашал Уан-Биссаку на матчи квалификации Евро-2020 против Косово и Болгарии, однако футболист так и не вышел на поле. У Саутгейта в распоряжении есть Трент Александер-Арнольд и Рис Джеймс. Также на подходе Таррик Лэмпти из "Брайтона", так что говорить о перспективах Ван-Биссаки в команде "трёх львов" сложно.

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В статье: Англия Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака
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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
20.12.2020 в 11:42
Вийде в товариській грі на заміну ,і через три роки буде плакати щоб назад взяли.Де я таке вже чув.
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С.Карпович. (Ланівці)
20.12.2020 в 11:40
Алдоніна,Каряки,Семака
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Cannabis Sativa (Луцк)
20.12.2020 в 11:05
Тот еще "патриот". Пошел по стопам Юрана, Саленко, Онопко, Цымбаларя, Никифорова
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