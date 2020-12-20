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Ван-Биссака отказал ДР Конго и ждёт приглашение от сборной Англии
Найдется ли для Аарона место в команде Саутгейта?
Фулбек "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака планирует выступать за сборную Англии.
По информации The Times, 23-летний футболист отказался выступать за сборную ДР Конго. Представители федерации футбола этой страны связывались с защитником "Юнайтед", чтобы убедить его выступать за команду.
Ван-Биссака родился в Англии, однако представлял ДР Конго в матчах за команду в возрасте до 20 лет в 2015 году. В 2018 году футболист играл за сборные Англии U20 и U21, однако это не остановило представителей ДР Конго от попыток убедить его присоединиться к африканской сборной.
Отметим, что в августе Гарет Саутгейт приглашал Уан-Биссаку на матчи квалификации Евро-2020 против Косово и Болгарии, однако футболист так и не вышел на поле. У Саутгейта в распоряжении есть Трент Александер-Арнольд и Рис Джеймс. Также на подходе Таррик Лэмпти из "Брайтона", так что говорить о перспективах Ван-Биссаки в команде "трёх львов" сложно.
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