  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Дожали. Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дожали. Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Команда Сульшера второй сезон подряд выходит в 1/2 финала Кубка Лиги и постарается взять реванш у "Манчестер Сити" за прошлую неудачу

Дожали. Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Примерно в равной игре "красные дьяволы" сильнее провели конец встречи. К тому же отличный поединок провел Кавани, который забил важнейший гол. Блестяще прошла адаптация уругвайца в новой команде. "МЮ" заслуженно выходит в полуфинал Кубка и сыграет свой следующий матч в турнире уже в начале следующего месяца.

Кубок Английской Лиги, 1/4 финала

Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Кавани (88), Марсьяль (90+6)

"Эвертон": Ольсен – Годфри, Кин, Мина, Коулмен – Гомеш (Дэвис, 58), Дукуре (Тосун, 89) – Ришарлисон (Бернард, 56), Сигурдссон, Ивоби – Калверт-Льюин.

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон – Теллес (Шоу, 84), Магуар, Байи, Туанзебе – Матич, Погба – ван де Бек (Марсьяль, 67), Бруну Фернандеш, Гринвуд (Рэшфорд, 67) – Кавани.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...