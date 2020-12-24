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Дожали. Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча
Команда Сульшера второй сезон подряд выходит в 1/2 финала Кубка Лиги и постарается взять реванш у "Манчестер Сити" за прошлую неудачу
Примерно в равной игре "красные дьяволы" сильнее провели конец встречи. К тому же отличный поединок провел Кавани, который забил важнейший гол. Блестяще прошла адаптация уругвайца в новой команде. "МЮ" заслуженно выходит в полуфинал Кубка и сыграет свой следующий матч в турнире уже в начале следующего месяца.
Кубок Английской Лиги, 1/4 финала
Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Кавани (88), Марсьяль (90+6)
"Эвертон": Ольсен – Годфри, Кин, Мина, Коулмен – Гомеш (Дэвис, 58), Дукуре (Тосун, 89) – Ришарлисон (Бернард, 56), Сигурдссон, Ивоби – Калверт-Льюин.
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон – Теллес (Шоу, 84), Магуар, Байи, Туанзебе – Матич, Погба – ван де Бек (Марсьяль, 67), Бруну Фернандеш, Гринвуд (Рэшфорд, 67) – Кавани.
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