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Венгер никогда бы не подписал Виллиана, – легенда Арсенала

Англия
(1 голосов)

Тони Адамс до сих пор шокирован подписанием бразильца

Венгер никогда бы не подписал Виллиана, – легенда Арсенала
Новина українською

Легенда "Арсенала" Тони Адамс раскритиковал лондонский клуб за подписание вингера Виллиана.

"На мой взгляд, это говорит об их лени при комплектации состава. В данный момент есть большие вопросы к тому, как у них налажен этот процесс.

При Арсене Венгере мы наблюдали удивительных игроков и удивительные принципы. Он бы нашел молодого игрока. Арсен даже не стал бы рассматривать Виллиана, управляй он до сих пор клубом.

Арсен бы подумал, что игрок в возрасте за 30 лет просто не сможет стабильно демонстрировать желаемый им уровень, так что этот трансфер был бы немыслим при нем.

Налицо рекомендация агента. У Виллиана тот же агент, что и у их спортивного директора (Эду). Это был легкий вариант для него — вот трехлетний контракт и дело сделано. Думаю, это говорит об очень плохой работе по комплектации состава", — цитирует Адамса Stadium Astro.

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В статье: Виллиан Арсен Венгер Арсенал (Лондон) Тони Адамс
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