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Венгер никогда бы не подписал Виллиана, – легенда Арсенала
Тони Адамс до сих пор шокирован подписанием бразильца
Легенда "Арсенала" Тони Адамс раскритиковал лондонский клуб за подписание вингера Виллиана.
"На мой взгляд, это говорит об их лени при комплектации состава. В данный момент есть большие вопросы к тому, как у них налажен этот процесс.
При Арсене Венгере мы наблюдали удивительных игроков и удивительные принципы. Он бы нашел молодого игрока. Арсен даже не стал бы рассматривать Виллиана, управляй он до сих пор клубом.
Арсен бы подумал, что игрок в возрасте за 30 лет просто не сможет стабильно демонстрировать желаемый им уровень, так что этот трансфер был бы немыслим при нем.
Налицо рекомендация агента. У Виллиана тот же агент, что и у их спортивного директора (Эду). Это был легкий вариант для него — вот трехлетний контракт и дело сделано. Думаю, это говорит об очень плохой работе по комплектации состава", — цитирует Адамса Stadium Astro.
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