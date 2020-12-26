Легенда "Арсенала" Тони Адамс раскритиковал лондонский клуб за подписание вингера Виллиана.

"На мой взгляд, это говорит об их лени при комплектации состава. В данный момент есть большие вопросы к тому, как у них налажен этот процесс.

При Арсене Венгере мы наблюдали удивительных игроков и удивительные принципы. Он бы нашел молодого игрока. Арсен даже не стал бы рассматривать Виллиана, управляй он до сих пор клубом.

Арсен бы подумал, что игрок в возрасте за 30 лет просто не сможет стабильно демонстрировать желаемый им уровень, так что этот трансфер был бы немыслим при нем.

Налицо рекомендация агента. У Виллиана тот же агент, что и у их спортивного директора (Эду). Это был легкий вариант для него — вот трехлетний контракт и дело сделано. Думаю, это говорит об очень плохой работе по комплектации состава", — цитирует Адамса Stadium Astro.