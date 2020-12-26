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Сандерленд обзаведётся самым молодым владельцем в истории английского футбола
Кириллу Луи-Дрейфусу всего 22 года
22-летний Кирилл Луи-Дрейфус согласовал приобретение "Сандерленда" из Лиги Один.
Кирилл является сыном бывшего владельца "Марселя" Робера Луи-Дрейфуса и Маргариты Луи-Дрейфус, самой богатой русской женщины в мире.
В прошлом месяце Forbes оценил состояние Маргариты в 5.6 млрд. долларов, и часть семейного капитала Кирилл решил инвестировать в клуб третьего английского дивизиона.
В данный момент сделка находится на одобрении у Футбольной Лиги. Sky Sports ожидает, что в начале января молодой человек вступит в должность президента "черных котов".
Кирилл покупает "Сандерленд" у Стюарта Дональда, который в свою очередь приобрел контрольный пакет акций клуба у Эллиса Шорта в мае 2018.
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