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Вест Хэм - Брайтон 2:2. Одних стараний мало, и Ярмоленко тоже должен это понимать

Англия
(1 голосов)

Не самый плохой матч "молотков", но для победы необходимо больше усилий

Вест Хэм - Брайтон 2:2. Одних стараний мало, и Ярмоленко тоже должен это понимать
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АПЛ. 15-й тур

Олимпийский стадион (Лондон)

Вест Хэм - Брайтон 2:2

Голы: Джонсон 60, Соучек 82 - Мопе 44, Данк 70

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 4. Бальбуэна, 5. Цоуфал, 21. Огбонна, 31. Джонсон, 16. Нобл (Лансини 46), 28. Соучек, 41. Райс, 17. Боуэн (Ярмоленко 82), 22. Алле.

Брайтон: 26. Санчес, 4. Уэбстер, 5. Данк, 3. Уайт, 33. Берн, 8. Биссума, 14. Лаллана (Элзейт 46), 20. Марч, 9. Мопе (Джаханбахш 90), 11. Троссар, 18. Уэлбек (Гросс 83).

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В статье: Андрей Ярмоленко Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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