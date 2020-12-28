Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед выключился из борьбы за Давида Алабу
Манкунианцы не будут подписывать защитника
Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба, вероятнее всего, не перейдёт в "Манчестер Юнайтед".
По информации The Athletic, "красные дьяволы" вышли из борьбы за 28-летнего австрийского футболиста, когда узнали о его высоких финансовых запросах.
Напомним, Алаба несколько раз отверг предложение "Баварии" по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком. По информации СМИ, Давид хотел такую же зарплату, как у нападающего Роберта Левандовского.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол. Также на его счету 5 встреч в Лиге чемпионов.
Популярное сейчас
- Трансферный центр украинского футбола: Милевский снова в УПЛ, три клуба ПФЛ на грани исчезновения. LIVE
- Будковский рассказал, как его игнорировали Луческу и Фонсека
- Олег Блохин оценил шансы команды Шевченко в отборе на ЧМ-2022
- Вест Хэм - Брайтон 2:2. Одних стараний мало, и Ярмоленко тоже должен это понимать
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО