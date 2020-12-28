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Манчестер Юнайтед выключился из борьбы за Давида Алабу

Англия
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Манкунианцы не будут подписывать защитника

Манчестер Юнайтед выключился из борьбы за Давида Алабу
Новина українською

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба, вероятнее всего, не перейдёт в "Манчестер Юнайтед".

По информации The Athletic, "красные дьяволы" вышли из борьбы за 28-летнего австрийского футболиста, когда узнали о его высоких финансовых запросах.

Напомним, Алаба несколько раз отверг предложение "Баварии" по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком. По информации СМИ, Давид хотел такую же зарплату, как у нападающего Роберта Левандовского.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол. Также на его счету 5 встреч в Лиге чемпионов.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед
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