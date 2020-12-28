Манчестер Юнайтед выключился из борьбы за Давида Алабу

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба, вероятнее всего, не перейдёт в "Манчестер Юнайтед".

По информации The Athletic, "красные дьяволы" вышли из борьбы за 28-летнего австрийского футболиста, когда узнали о его высоких финансовых запросах.

Напомним, Алаба несколько раз отверг предложение "Баварии" по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком. По информации СМИ, Давид хотел такую же зарплату, как у нападающего Роберта Левандовского.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол. Также на его счету 5 встреч в Лиге чемпионов.