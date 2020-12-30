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Смешной автогол и удары в девятки. Вест Бромвич - Лидс 0:5. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Вест Бромвич - Лидс, английская Премьер-лига, 29 декабря

Смешной автогол и удары в девятки. Вест Бромвич - Лидс 0:5. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Вест Бромвич - Лидс, которые встречались в 16-м туре английской Премьер-лиги. После героической ничьей с Ливерпулем команда Сэма Элардайса провалилась в поединке с Лидсом. Тон задал автогол Сойерса, который отпасовал своему голкиперу, не посмотрев, где тот занимает позицию. А потом павлины начали куражиться и забивали на любой вкус.

Английская Премьер-лига. 16-й тур
Вест Бромвич - Лидс 0:5
Голы: Сойерс 9 аг, Алиоски 31 Гаррисон 36 Родриго 40, Рафинья 72

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В статье: Родриго Вест Бромвич Альбион Лидс Юнайтед
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