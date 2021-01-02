Подчеркивая разницу в мастерстве исполнителей. АПЛ. Тоттенхэм – Лидс Юнайтед 3:0

Ни Моуриньо, ни Бьелса не удивили стартовыми ростерами. Более того, Марсело в шестой раз в текущем сезоне АПЛ не меняет состав, выпуская на поле тех же парней, которые играли в предыдущем поединке. Встреча началась бодро, "Лидс" владел мячом, активно комбинировал и доводил дело до ударов – Алиоски попал в боковую сетку, Клих выстрелил над воротами. В свою очередь "Тоттенхэм" не садился слишком низко в оборону, чтобы тратить меньше сил на контратаки. Ближе к 15-й минуте первого тайма "шпоры" отодвинули гостей от своих ворот и осадили уже их штрафную площадку: Кейн умело задавал вектор наступлений, Хойбьерг и другие игроки хозяев пристреливались.

10’ Both sides enjoying possession in the early stages, with Alioski going closest for #LUFC. 0-0 pic.twitter.com/OYfRFY4kLs — Leeds United (@LUFC) January 2, 2021

Давление "Тоттенхэма" приводило к ошибкам "павлинов", так родился первый гол. Меслье отдал неточный пас вперед, Алиоски стал заложником ситуации и нарушил правила на Бергвейне в штрафной площадке "Лидса" – Харри Кейн четко исполнил приговор (1:0). Пропущенный гол не смутил "белых", команда Бьелсы создавала моменты, красиво и вертикально пасовалась, но класса в завершении гостям откровенно не хватало. Зато как всегда в достатке мастерства у Сона – перед перерывом седьмой номер "шпор" сделал прострел Кейна результативным (2:0), забив свой 100-й гол за лондонский клуб во всех турнирах.

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В дебюте второго тайма "Лидс" окончательно рассыпался – Тоби Алдервейрелд головой отправил снаряд в сетку после подачи все того же Сона с корнера (3:0). Счет на табло позволял "Тоттенхэму" играть в свое удовольствие аж до самого финального свистка. Меслье по-прежнему не имел возможности как следует выдохнуть, но "павлины" старались не отсиживаться в обороне. Тем не менее, качество последней передачи и выстрелов по воротам у гостей продолжало хромать на все их 22 ноги. К слову, игра не была грубой, Дэвид Кут со своей работой справился, однако Доэрти умудрился дважды влететь в ноги оппонентам и получить два заслуженных "горчичника".

????????????????-???????????????? ⏱️ A strong display at Tottenham Hotspur Stadium as we return to winning ways in the @PremierLeague!



⚪️ #THFC 3-0 #LUFC ???? pic.twitter.com/MPmcVWtEg5 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 2, 2021

АПЛ, 17-й тур.

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Арена" (Лондон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Тоттенхэм" – "Лидс Юнайтед" 3:0

Голы: Кейн (29, с пенальти), Сон Хин Мин (43), Алдервейрелд (50)

"Тоттенхэм": Льорис – Доэрти, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис – Уинкс (Сиссоко, 76), Хойбьерг, Бергвейн, Ндомбеле (Лукас Силва, 78), Сон – Кейн (Карлос Винисиус, 87)

"Лидс Юнайтед": Меслье – Даллас, Айлинг, Стрейк, Алиоски (Шеклтон, 64) – Филлипс, Беллоли, Родриго (Эрнандес, 65), Клих, Харрисон (Поведа, 61) – Бэмфорд

Предупреждения: Уинкс (54), Доэрти (64), Хойбьерг (85) – Филлипс (89)

Удаление: Доэрти (90+2)