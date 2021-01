Подчеркивая разницу в мастерстве исполнителей. АПЛ. Тоттенхэм – Лидс Юнайтед 3:0

Ни Моуриньо, ни Бьелса не удивили стартовыми ростерами. Более того, Марсело в шестой раз в текущем сезоне АПЛ не меняет состав, выпуская на поле тех же парней, которые играли в предыдущем поединке. Встреча началась бодро, "Лидс" владел мячом, активно комбинировал и доводил дело до ударов – Алиоски попал в боковую сетку, Клих выстрелил над воротами. В свою очередь "Тоттенхэм" не садился слишком низко в оборону, чтобы тратить меньше сил на контратаки. Ближе к 15-й минуте первого тайма "шпоры" отодвинули гостей от своих ворот и осадили уже их штрафную площадку: Кейн умело задавал вектор наступлений, Хойбьерг и другие игроки хозяев пристреливались.

10’ Both sides enjoying possession in the early stages, with Alioski going closest for #LUFC. 0-0 pic.twitter.com/OYfRFY4kLs