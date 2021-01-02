  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Озил останется в Арсенале до конца действия контракта
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Озил останется в Арсенале до конца действия контракта

Англия
(1 голосов)

Игрок не собирается разрывать соглашение

Озил останется в Арсенале до конца действия контракта
Новина українською

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил хочет остаться в стане "канониров" до конца контракта. Об этом сообщает The Times.

Руководство клуба пыталось договориться с игроком на счет досрочного расторжения контракта, однако немец не захотел соглашаться на их условия. "Арсенал" отказался от этой идеи, ведь реализация этого является слишком тяжелой для них.

Ранее сообщалось, что Микель Артета не хочет видеть своего бывшего одноклубника в составе лондонцев. Напомним, что Озил не был включен в заявку "канониров" в АПЛ и Лиги Европы. Последний матч он провел еще в марте прошлого года. Отметим, что зарплата немца составляет около 20,5 млн евро в год.

Месут Озил перешел в "Арсенал" в летнее трансферное окно 2013 года. Именно за лондонский клуб игрок провел больше матчей в своей карьере - 254, записав в свой актив 44 гола и 77 результативных передач. В составе "канониров" футболист выиграл шесть трофеев: четыре Кубка Англии и два Суперкубка Англии. Соглашение между сторонами рассчитано до лета этого года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон) АПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Times

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
бохкаскалошьок
02.01.2021 в 21:16
красавец, правильно, если физрук артета не хочет ставить в состав ,нужно дождаться конца контракта..контракт есть контракт
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
02.01.2021 в 20:41
Уродец, решил снять по полной. Нормальный бы футболист за игровой практикой уже ушёл, а этот вцепился как клещ. Ну да, со сборной закончил, годков уже за 30, можно посто на контракте досидеть уже и закончить. Зато праведного из себя корчит при любой возможности.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...