Озил останется в Арсенале до конца действия контракта

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил хочет остаться в стане "канониров" до конца контракта. Об этом сообщает The Times.

Руководство клуба пыталось договориться с игроком на счет досрочного расторжения контракта, однако немец не захотел соглашаться на их условия. "Арсенал" отказался от этой идеи, ведь реализация этого является слишком тяжелой для них.

Ранее сообщалось, что Микель Артета не хочет видеть своего бывшего одноклубника в составе лондонцев. Напомним, что Озил не был включен в заявку "канониров" в АПЛ и Лиги Европы. Последний матч он провел еще в марте прошлого года. Отметим, что зарплата немца составляет около 20,5 млн евро в год.

Месут Озил перешел в "Арсенал" в летнее трансферное окно 2013 года. Именно за лондонский клуб игрок провел больше матчей в своей карьере - 254, записав в свой актив 44 гола и 77 результативных передач. В составе "канониров" футболист выиграл шесть трофеев: четыре Кубка Англии и два Суперкубка Англии. Соглашение между сторонами рассчитано до лета этого года.