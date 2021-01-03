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Эллардайс: Brexit не дает возможность приглашать футболистов в АПЛ

Англия
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Наставник дроздов недоволен правилам

Эллардайс: Brexit не дает возможность приглашать футболистов в АПЛ
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Новоиспеченный главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс заявил, что новые правила Brexit ограничивают тренеров АПЛ в выборе иностранных футболистов. "Дрозды" не подпишут, как минимум, троих игроков из-за того, что футболисты не смогут получить разрешение на работу в Англии.

"Из-за новых правил разрешений они не смогли приехать в эту страну, тогда как раньше они это сделали б. Я сначала должен выбирать футболиста по его способности работать в Англии, а затем подходит ли он в состав.

Это немного усложнило жизнь. Даже не пандемия, а изменение правил через соглашение о Brexit. Мы сделаем все возможное, и поиск игроков в этой пандемии станет самым тяжелым трансферным окном, в котором я когда-либо работал.

Никакого неуважения к моим игрокам здесь, потому что все они работают так, как могут, но мне приходится находить лучших, чтобы усилить состав. Какой бы игрок не приходил, он должен быть выше уровнем от того, что мы имеем, и он должен войти в команду почти сразу, не тратя много времени на адаптацию", - сказал Сэм.

После 17 туров "Вест Бромвич" занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ с восемью очками в активе. К спасительному 17 месту шесть зачетных пунктов.

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В статье: Сэм Эллардайс АПЛ Вест Бромвич
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Источник:
SkySports

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