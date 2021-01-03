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Умер первый исполнитель гимна Ливерпуля "You’ll never walk alone"

Англия
(2 голосов)

Джерри Марсдену было 78 лет

Умер первый исполнитель гимна Ливерпуля "You’ll never walk alone"
Новина українською

Знаменитый британский певец и, по совместительству, болельщик "Ливерпуля" Джерри Марсден умер сегодня в возрасте 78 лет. У него были серьезные проблемы с сердцем, сообщает Daily Mirror.

Джерри был солистом группы Gerry & The Pacemakers и одной из британских поп-икон шестидесятых.

Наибольшую же известность Марсдену принесла песня "You’ll never walk alone", ставшая впоследствии гимном "Ливерпуля" и "Селтика". Давно стало традицией, что перед каждой игрой болельщики на "Энфилде" поют именно эту песню.

В 1963 году YNWA принесла Джерри первое место в британских чартах, позволив опередить даже легендарных Beatles. Впоследствии эту песню перепевали другие исполнители, но именно Марсден оставался каноническим голосом фанатов "Ливерпуля".

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В статье: Селтик (Глазго) Ливерпуль
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Источник:
Daily Mirror

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