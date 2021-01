Умер первый исполнитель гимна Ливерпуля "You’ll never walk alone"

Знаменитый британский певец и, по совместительству, болельщик "Ливерпуля" Джерри Марсден умер сегодня в возрасте 78 лет. У него были серьезные проблемы с сердцем, сообщает Daily Mirror.

Джерри был солистом группы Gerry & The Pacemakers и одной из британских поп-икон шестидесятых.

Наибольшую же известность Марсдену принесла песня "You’ll never walk alone", ставшая впоследствии гимном "Ливерпуля" и "Селтика". Давно стало традицией, что перед каждой игрой болельщики на "Энфилде" поют именно эту песню.

В 1963 году YNWA принесла Джерри первое место в британских чартах, позволив опередить даже легендарных Beatles. Впоследствии эту песню перепевали другие исполнители, но именно Марсден оставался каноническим голосом фанатов "Ливерпуля".

Tragic news this morning. We have lost one of the most treasured members of the ⁦@LFC⁩ family. We were honoured to welcome Gerry to Anfield in 2018, and he rewarded us by singing YNWA just before kick off. #RIPGerry pic.twitter.com/YLGUnuJCRz