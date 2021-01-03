Умер первый исполнитель гимна Ливерпуля "You’ll never walk alone"

Знаменитый британский певец и, по совместительству, болельщик "Ливерпуля" Джерри Марсден умер сегодня в возрасте 78 лет. У него были серьезные проблемы с сердцем, сообщает Daily Mirror.

Джерри был солистом группы Gerry & The Pacemakers и одной из британских поп-икон шестидесятых.

Наибольшую же известность Марсдену принесла песня "You’ll never walk alone", ставшая впоследствии гимном "Ливерпуля" и "Селтика". Давно стало традицией, что перед каждой игрой болельщики на "Энфилде" поют именно эту песню.

В 1963 году YNWA принесла Джерри первое место в британских чартах, позволив опередить даже легендарных Beatles. Впоследствии эту песню перепевали другие исполнители, но именно Марсден оставался каноническим голосом фанатов "Ливерпуля".