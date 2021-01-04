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Арсенал здорового человека. ВИДЕО идеальной комбинации канониров в матче с Вест Бромвичем

Англия
(1 голосов)

Лондонцы оживают

Арсенал здорового человека. ВИДЕО идеальной комбинации канониров в матче с Вест Бромвичем
Новина українською

"Арсенал" Микеля Артеты откровенно завалил первую половину сезона. В какой-то момент болельщики начали волноваться, не дойдет ли дело до борьбы за выживание. Однако во время Рождественского безумия "Арсенал" хоть немного наладил дела - лондонцы в течение недели выиграли три матча подряд (в том числе у "Челси") и поднялись на 11-ю строчку. В субботу команда Артеты разбила "Вест Бромвич" (4:0), а один из забитых мячей даже заставил вспомнить лучшие версии "Арсенала" Арсена Венгера. Точку поставил 19-летний Букайо Сака.

Видео обзор матча Арсенал - Вест Бромвич 4:0

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В статье: Арсенал (Лондон) Букайо Сака
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