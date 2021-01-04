Арсенал здорового человека. ВИДЕО идеальной комбинации канониров в матче с Вест Бромвичем

"Арсенал" Микеля Артеты откровенно завалил первую половину сезона. В какой-то момент болельщики начали волноваться, не дойдет ли дело до борьбы за выживание. Однако во время Рождественского безумия "Арсенал" хоть немного наладил дела - лондонцы в течение недели выиграли три матча подряд (в том числе у "Челси") и поднялись на 11-ю строчку. В субботу команда Артеты разбила "Вест Бромвич" (4:0), а один из забитых мячей даже заставил вспомнить лучшие версии "Арсенала" Арсена Венгера. Точку поставил 19-летний Букайо Сака.

Видео обзор матча Арсенал - Вест Бромвич 4:0