От ворот до ворот: восемь лет назад голкипер Эвертона умудрился забить ударом из своей штрафной

Вчера, 4 января, 8 лет исполнилось одному из самых ярких голов в истории Английской Премьер-лиги. В начале первого месяца 2012-го вратарь "Эвертона" Тим Ховард сумел необычным для голкипера образом помочь своей команде "обычным" ударом из своей штрафной площадки.

Американец наверняка просто хотел выбить мяч на половину поля соперника, однако задал снаряду такую траекторию полета, что сфера залетела в сетку ворот "Болтона".

From goalkeeper to goalscorer ????



On this day in 2012, @TimHowardGK scored for @EvertonInUSA from 100 yards out ???? pic.twitter.com/rrN6ex8wqA