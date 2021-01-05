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От ворот до ворот: восемь лет назад голкипер Эвертона умудрился забить ударом из своей штрафной
Лихие зимние деньки в АПЛ
Вчера, 4 января, 8 лет исполнилось одному из самых ярких голов в истории Английской Премьер-лиги. В начале первого месяца 2012-го вратарь "Эвертона" Тим Ховард сумел необычным для голкипера образом помочь своей команде "обычным" ударом из своей штрафной площадки.
Американец наверняка просто хотел выбить мяч на половину поля соперника, однако задал снаряду такую траекторию полета, что сфера залетела в сетку ворот "Болтона".
From goalkeeper to goalscorer ????— Premier League USA (@PLinUSA) January 4, 2021
On this day in 2012, @TimHowardGK scored for @EvertonInUSA from 100 yards out ???? pic.twitter.com/rrN6ex8wqA
В сентябре прошлого года Ховард завершил карьеру. Он выступал за "ирисок" с 2006-го по 2016 год. В своей карьере Тим стал обладателем Кубка Английской лиги, Кубка и Суперкубка Англии. Также дважды становился чемпионом КОНКАКАФ.
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