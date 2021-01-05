  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. От ворот до ворот: восемь лет назад голкипер Эвертона умудрился забить ударом из своей штрафной
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

От ворот до ворот: восемь лет назад голкипер Эвертона умудрился забить ударом из своей штрафной

Англия
(1 голосов)

Лихие зимние деньки в АПЛ

От ворот до ворот: восемь лет назад голкипер Эвертона умудрился забить ударом из своей штрафной
Новина українською

Вчера, 4 января, 8 лет исполнилось одному из самых ярких голов в истории Английской Премьер-лиги. В начале первого месяца 2012-го вратарь "Эвертона" Тим Ховард сумел необычным для голкипера образом помочь своей команде "обычным" ударом из своей штрафной площадки.

Читайте такжеСексуальная подруга Тима Ховарда, которая обожает раздеваться. ФОТО

Американец наверняка просто хотел выбить мяч на половину поля соперника, однако задал снаряду такую траекторию полета, что сфера залетела в сетку ворот "Болтона".

В сентябре прошлого года Ховард завершил карьеру. Он выступал за "ирисок" с 2006-го по 2016 год. В своей карьере Тим стал обладателем Кубка Английской лиги, Кубка и Суперкубка Англии. Также дважды становился чемпионом КОНКАКАФ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Болтон Эвертон (Ливерпуль) Тим Ховард
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...