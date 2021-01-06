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Английский клуб может досрочно завершить аренду Патрика Кутроне

Англия
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Всему виной травма лидера

Английский клуб может досрочно завершить аренду Патрика Кутроне
UA-Футбол
Новина українською

Патрик Кутроне, который до конца сезоне должен играть за "Фиорентину", может досрочно вернуться в "Вулверхэмптон". Об этом передает Джанлука ди Марцио.

Основная причина такого решение, серьезная травма Рауля Хименеса. Неизвестно, когда форвард вернется в строй и Кутроне может дать ширину состава.

За "Фиорентину" Кутроне успел отыграть 13 матчей и отдать одну голевую передачу.

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В статье: Вулверхэмптон Фиорентина (Флоренция) Патрик Кутроне
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