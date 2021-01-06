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Английский клуб может досрочно завершить аренду Патрика Кутроне
Всему виной травма лидера
Патрик Кутроне, который до конца сезоне должен играть за "Фиорентину", может досрочно вернуться в "Вулверхэмптон". Об этом передает Джанлука ди Марцио.
Основная причина такого решение, серьезная травма Рауля Хименеса. Неизвестно, когда форвард вернется в строй и Кутроне может дать ширину состава.
#Cutrone should come back to @Wolves: he could replace #Jimenez, a decision will be taken soon @SkySports— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 6, 2021
За "Фиорентину" Кутроне успел отыграть 13 матчей и отдать одну голевую передачу.
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