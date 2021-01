Английский клуб может досрочно завершить аренду Патрика Кутроне

Патрик Кутроне, который до конца сезоне должен играть за "Фиорентину", может досрочно вернуться в "Вулверхэмптон". Об этом передает Джанлука ди Марцио.

Основная причина такого решение, серьезная травма Рауля Хименеса. Неизвестно, когда форвард вернется в строй и Кутроне может дать ширину состава.

#Cutrone should come back to @Wolves: he could replace #Jimenez, a decision will be taken soon @SkySports