Погоня за тенью прошлого. Фиорентина теряет ещё один год

Впервые в своей истории "Фиорентина" сменила тренера посреди сезона три года подряд. Команда, которую довольно долго и успешно тренировали Джованни Трапаттони, Клаудио Раньери, Винченцо Монтелла, Чезаре Пранделли, не может найти подходящего специалиста, не может начать долгосрочный проект. Не может успокоиться. И возвращение к Пранделли - также отнюдь не признак спокойствия. Сколько бы владелец клуба Рокко Коммиссо ни говорил об "идеальном кандидате". А попытка задобрить болельщиков, переждать, перетерпеть. Удастся ли?

Музеи в центре, "Фиорентина" - везде

400-500 лет назад Флоренция была одним из важнейших культурных, политических, банковских центров Европы. Сюда приезжали работать все четверо черепашек-ниндзя гигантов мирового искусства. Микеланджело, Леонардо Да Винчи и Донателло родились в Тоскане. Французские короли были вынуждены жениться на дочерях местных правителей в счёт уплаты долгов. В тех временах она и осталась. За пределами знаменитого исторического центра сразу же начинается типичный сонный провинциальный город без развлечений. Что весьма пугает мэра Дарио Нарделлу.

Нарделла боится, что центр города без местных жителей станет "пластиковым", как Венеция, "останется просто музеем". Впрочем, за одно развлечение, и за район Кампо ди Марте, в котором расположен главный городской стадион, он может быть спокоен. "Артемио Франки" - один из худших стадионов в Серии А в плане инфраструктуры, зато нетипично для Италии весьма компактен. Что позволяет создать великолепную атмосферу. Да даже слово "развлечение" жутко несправедливо. Для флорентийцев "Фиорентина" - любовь, страсть, одна из главных тем для разговоров.

Правда, эта страсть также опасна. Болельщики сильно влияют на клуб и всегда слышны, руководству приходится держать нос по их ветру, либо воевать с ними. Спортивный директор Даниэле Праде говорит об особой связи с ними, заявляет, что "фиалки" наиболее пострадали от их отсутствия. Но есть и другое мнение. Что кризисному клубу сейчас легче без ярости толп на трибунах. Переход любимца болельщиков Федерико Кьезы в ненавистный "Ювентус" в эру коронавируса, а не до неё, позволил избежать повторения боёв как при таком же переходе Роберто Баджо в 1990-ом.

Падение Рокко-звезды

В июне 2019-го года в очередной войне с болельщиками капитулировало очередное руководство. А новое встретили как спасителя - красочными парадами. Американец из Калабрии Коммиссо поймал волну, явно наслаждался вниманием и восхищением, радовался как ребёнок каждому голу команды, обещал светлое будущее. Он уже выложил 80 миллионов евро на новый спортивный центр клуба, более сотни - на трансферы. Купил 14 игроков, плюс взял таких важных свободных агентов как Рибери, Кальехон, Касерес, Валеро, Бонавентура. Были близки и Манджукич с Миликом.

Впрочем, жестокая реальность Италии и европейского футбола уже настигла Рокко. Он слишком увлечён проектом стадиона в ущерб команде и клубу. 70 миллионов на зарплаты при 87-ми годового дохода даёт соотношение на 11 процентов выше верхней границы УЕФА. Результатов на поле нет. А стадион блокирует непобедимая итальянская бюрократия. Коммиссо практически объявил войну "Артемио Франки", добиваясь сноса либо реконструкции по его планам. Что вызвало недовольство и даже петиции болельщиков. "Год тому я был Богом Флоренции, а теперь - Аттила".

Трансферная политика непонятна. За два года Виола ушла с первого места в лигах Топ-5 по молодости за пределы первых 25-ти. Именитые, но очень возрастные игроки из "Баварии", "Милана", "Интера", "Наполи", и вместе с ними далеко не лидеры "Сассуоло", "Дженоа", СПАЛ, игроки из "Вулверхэмптона" и "Ривер Плейт" - как это объяснить? Кьеза ушёл лишь в последний день, хотя было давно ясно, что уйдёт. Он даже получил капитанскую повязку в последнем матче, что разозлило болельщиков. Капитан Пеццелла из-за спорах о новом контракте начинал сезон на трибунах.

Из-за провалов с Меркато и игрой Праде, Коммиссо и верному соратнику последнего Джо Бароне приходилось в интервью извиняться перед болельщиками чаще, чем они, наверное, извинялись за всю свою предыдущую жизнь.

Пожары "пожарника"

Вообще-то, Джузеппе Якини сделал немало. Он принял команду после ужасов с Винченцо Монтеллой и сразу же улучшил оборону (с 1.65 пропущенных за матч до 0.95). Во втором круге оборона "фиалок" была лучшей в лиге, в летних 12-ти турах - второй. По очкам летом команда была седьмой. Он переиграл "Наполи" в гостях, не проиграл "Милану" и "Интеру". Наладил атмосферу. Не случайно с ним прощались очень тепло, Рибери пожелал встретиться вновь, Касерес назвал настоящим человеком, Коммиссо благодарил за вытягивание команды в тяжёлые минуты, за старания.

Тем не менее, он просто не потянул уровень и атмосферу клуба. В котором играл пять лет и даже был капитаном. Тренер-"пожарник", специалист по выходам из Серии Б (4) и спасениям в Серии А, впервые получил команду и игроков такого уровня и амбиций. Да и в менее сильных лишь дважды продержался хотя бы два полных сезона, за последние десять лет четырежды начинал сезон не дома и трижды из них был уволен уже к ноябрю. На этот раз он ещё и потерял свой единственный козырь - оборону. 12 пропущенных в семи матчах - слишком много для команд Якини.

Команда была совершенно предсказуемой, просто перекатывала мяч. Потеряла 2:0 над новичком "Специей", проиграла "Интеру" при 3:2 на 85-ой минуте. Не создала ничего в ноябре в Риме и Парме. При том, что Джузеппе говорил о контроле и об акценте на атаку. Он не отказался от схемы 3-5-2 даже без Кьезы и при апатии других латералей. Он не сумел извлечь ничего из центра поля, который считали одним из сильнейших в лиге. И из форвардов Кутроне, Влаховича и Куаме. А от нового 70-летнего тандема в атаке Рибери-Кальехон ожидал изнурить оборону "Ромы".

Он хотел строить игру вокруг Рибери. Не понимая, что ветеран уже не будет двигателем финансового и игрового прогресса как Криштиану Роналду в "Ювентусе" и очень травматичен. Он не выпускал Валеро, "мэра Флоренции", человека с тату с координатами города, обожаемого здесь. Он заявлял, что не знал о продаже Кьезы. Он упрятал в запас Данкана, лучшего в первом туре против "Торино". Считал, что Кальехон может стать Дрисом Мертенсом, а Кьеза - Пауло Дибалой. Сообщил, что защитника Мартинеса Кварту ему сравнили с Даниэлем Пассареллой.

В итоге надоело и игрокам. Лидеры просто устали и часто выглядели раздражёнными. От плохого настроя других, от отсутствия желания и мысли в атаке, от плохого прикрытия в обороне. Команда просто играла без тренера. Журналист Лука Каламаи заявил: "Он провалился и в плане построения команды, и в плане связей с игроками и прессой. Он постоянно повторял, что вытащил команду из трясины. Но мы уже благодарили его за это, а теперь нам скучно".

Бывший

Болельщики ещё летом сомневались в способностях Якини, а осенью очень быстро махнули на него рукой. Коммиссо был последним, кто держался. Не желая стать ещё одним поедателем тренеров в Серии А. Тем более - с дьявольским кругом "плохое начало сезона-помощь "пожарника"-"пожарник" остаётся-плохое начало сезона". Также он реально желает найти статусного тренера. Имена Лучано Спаллетти и Маурицио Сарри звучат очень серьёзно. Вот только оба до окончания сезона всё ещё получают большие зарплаты от "Интера" и "Ювентуса". Потому вновь взят "пожарник".

Да, Пранделли - не простой "пожарник". 80-85 процентов голосов болельщиков в опросах за эту смену тренера набраны скорее благодаря любви к нему, а не усталости от Якини. Никому, кроме Чезаре, не удалось протренировать команду пять лет подряд (2005-2010). Он с серой полузащитой и обороной - Дайнелли, Гамберини, Кролдрупом, Донаделем, Паскуалем, Кузмановичем, Маркионни поставил яркий атакующий очаровывавший болельщиков футбол. Давший и результаты в виде двух участий в Лиге Чемпионов, 1/8 финала турнира, полуфинала Кубка УЕФА.

Уроженцу ломбардийского Орцинуови именно во Флоренции дали прозвище "Волшебник из страны Орц" и "Сан Чезаре". Его здесь обожают. Помнят замечательную игру, победы над "Ливерпулем" и "Баварией". Он живёт во Флоренции, даже во время работы за границей покупал сезонный абонемент на матчи команды. "Я еле сдержал слёзы, когда услыхал о таком предложении". И 63-летний наставник пришёл не просто провести время до лета. Летом одному из строителей уже легендарной академии "Аталанты" предложат место строителя такой же для "Фиорентины".

Он призывает к единству и балансу. Собирается строить "храбрую агрессивную команду, которая не боится никого". Начнёт с базовых принципов без перезагружения игроков информацией, о тактике посоветуется с ними. "Я буду часто говорить с ними не как тренер, а как настоящий болельщик". Откажется от 3-5-2 в пользу более подходящей 4-3-3 либо 4-2-3-1. Он вполне способен выжать гораздо больше из ростера опорников Бонавентура-Валеро-Амрабат-Пулгар-Кастровилли-Данкан, не уступающего по солидности и глубине ростерам "Милана", "Ромы", "Лацио", "Аталанты".

Вместе с тем, Чезаре уже давно буксует. Со сборной Италии он не вышел из группы на Чемпионате Мира-2014, в "Галатасарае" и "Валенсии" полностью провалился, даже в ОАЭ был уволен. С "Дженоа" добыл лишь четыре победы в 24-ёх матчах при унылой игре и почти скандальном и позорном 0:0 в последнем туре сезона 2018/19 против "Фиорентины", спасшем обоих от вылета. Его время уходит, если не ушло. И воспоминания о первой каденции во вред. Девятый камбек тренера в истории клуба может повторить почти все предыдущие. Например, камбек Монтеллы.

"Мотор "Фиорентины" хорош. Нужно лишь понять, как его запустить". Здесь я соглашусь с Пранделли. По потенциалу команда должна бороться за Топ-7. Однако отпечаток частой борьбы за выживание, смены тренеров, бардака в клубе, влияния болельщиков и бывших звёзд слишком заметен. А новый тренер выглядит жалкой попыткой вернуть навсегда ушедшее прошлое. "Ещё один год ожидания, ещё один потерянный год для "Фиорентины", - логично подытоживает Роберто Де Понти из Corriere Fiorentino. Второй подряд с Коммиссо. Какой подряд в целом? Счёт уже потерян.