Сульшер: Эта версия Манчестер Юнайтед намного лучше той, что была год назад

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды в полуфинале английского кубка Лиги против "Манчестер Сити" (0:2).

"У "МЮ" нет психологического поражения. Иногда в полуфинале попадаются хорошие команды. Мы встречались с "Сити", который на данный момент одна из лучших команд в Англии. «Горожане» могут забить много отличных голов, и вы с этим согласитесь, но когда твоя команда пропускает после двух стандартных розыгрышей, которые должны были забивать, то это расстраивает.

"Мы не создавали достаточно моментов. Они тоже. Нам не хватило той дополнительной ловкости, которую мы имели в играх в последнее время. Мы были недостаточно хороши сегодня. Но мы все ближе ( к выходу в финал). Эта версия "Манчестер Юнайтед" намного лучше той, что была год назад", - сказал Сульшер.