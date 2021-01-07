Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сульшер: Эта версия Манчестер Юнайтед намного лучше той, что была год назад
Он уверен, что его команда может прогрессировать
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды в полуфинале английского кубка Лиги против "Манчестер Сити" (0:2).
"У "МЮ" нет психологического поражения. Иногда в полуфинале попадаются хорошие команды. Мы встречались с "Сити", который на данный момент одна из лучших команд в Англии. «Горожане» могут забить много отличных голов, и вы с этим согласитесь, но когда твоя команда пропускает после двух стандартных розыгрышей, которые должны были забивать, то это расстраивает.
"Мы не создавали достаточно моментов. Они тоже. Нам не хватило той дополнительной ловкости, которую мы имели в играх в последнее время. Мы были недостаточно хороши сегодня. Но мы все ближе ( к выходу в финал). Эта версия "Манчестер Юнайтед" намного лучше той, что была год назад", - сказал Сульшер.
"Манчестер Юнайтед" продолжат свое выступление в Кубке Англии, где встретятся 9 января с "Уотфордом", на "Олд Траффорд". В финале английского Кубка лиги "Манчестер Сити" встретится с "Тоттенхэм". Матч пройдет 25 апреля.
Популярное сейчас
- "Милан давно не ощущал подобного". Пиоли – о поражении своей команды туринскому Ювентусу
- Ворскла активничает, Нойок может оказаться в России. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Близко к пределу желаний. Атлетик - Барселона 2:3. Обзор матча и видео голов
- Челси – Ман Сити 1:3. Блистательный план Гвардиолы уничтожил команду Лэмпарда
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО