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Долгожданное возвращение. Томас Парти возобновил тренировки с Арсеналом
50-миллионный новичок "канониров" пропустил первую часть сезона
Полузащитник "Арсенала" Томас Парти возобновил полноценные тренировки после месяца отсутствия из-за травмы бедра.
Напомним, изначально Парти повредил свое бедро еще против "Астон Виллы" 8 ноября. Не успев до конца восстановиться, 6 декабря Томас вышел на дерби с "Тоттенхэмом" и был заменен с рецидивом в перерыве.
Однако сегодня "канониры" официально объявили, что Парти вернулся в общую группу и работает над улучшением своей физической формы. Всего 50-миллионный ганец успел провести лишь 5 матчей в АПЛ.
Также "Арсенал" сообщает, что защитник Габриэль, у которого был выявлен коронавирус, чувствует себя хорошо и не проявляет никаких симптомов болезни. Однако к тренировкам бразилец будет допущен только после отрицательного теста на COVID-19.
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