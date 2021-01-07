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Переговоры Вейналдума с Ливерпулем зашли в тупик – Sky Sports
Голландец имеет все шансы покинуть "Энфилд" летом
Переговоры полузащитника Джорджиньо Вейналдума и "Ливерпуля" о новом контракте зашли в тупик, сообщает Sky Sports.
"Ливерпуль" достаточно давно сделал Вейналдуму предложение о продлении сотрудничества, и это предложение до сих пор актуально. Однако 30-летний голландец не готов принять озвученные мерсисайдским клубом условия, считая, что заслуживает большего. При этом отказом игрок не отвечал.
Вейналдум хочет остаться в "Ливерпуле", но подпишет новый контракт, только если будет переведен в число самых высокооплачиваемых игроков команды Юргена Клоппа.
Добавим, что действующий контракт Вейналдума истекает в конце этого сезона. Бывший игрок "Ньюкасла" уже имеет право вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа, включая "Барселону", чей наставник Рональд Куман еще с прошлого лета жаждет заполучить своего бывшего подопечного по сборной Нидерландов.
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