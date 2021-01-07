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Переговоры Вейналдума с Ливерпулем зашли в тупик – Sky Sports

Англия
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Голландец имеет все шансы покинуть "Энфилд" летом

Переговоры Вейналдума с Ливерпулем зашли в тупик – Sky Sports
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Переговоры полузащитника Джорджиньо Вейналдума и "Ливерпуля" о новом контракте зашли в тупик, сообщает Sky Sports.

"Ливерпуль" достаточно давно сделал Вейналдуму предложение о продлении сотрудничества, и это предложение до сих пор актуально. Однако 30-летний голландец не готов принять озвученные мерсисайдским клубом условия, считая, что заслуживает большего. При этом отказом игрок не отвечал.

Вейналдум хочет остаться в "Ливерпуле", но подпишет новый контракт, только если будет переведен в число самых высокооплачиваемых игроков команды Юргена Клоппа.

Добавим, что действующий контракт Вейналдума истекает в конце этого сезона. Бывший игрок "Ньюкасла" уже имеет право вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа, включая "Барселону", чей наставник Рональд Куман еще с прошлого лета жаждет заполучить своего бывшего подопечного по сборной Нидерландов.

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В статье: Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
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