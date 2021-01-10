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Кубок Англии. Ман Сити без проблем прошёл Бирмингем

Англия
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Команда Гвардиолы вновь порадовала качеством игры

Кубок Англии. Ман Сити без проблем прошёл Бирмингем
Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Англии, третий раунд
Манчестер Сити – Бирмингем 3:0
Голы: Бернарду Силва (8, 15), Фоден (33)

"Манчестер Сити": Стеффен – Менди, Диаш (Стоунз, 46), Уокер, Канселу (Харвуд-Беллис, 46) – Родри (Фернандиньо, 67), Силва, Де Брюйне (Нмеча, 46) – Жезус (Делап, 75), Фоден, Марез

"Бирмингем": Прието – Френд, Кларк-Солте, Сан Хосе, Колин – Шуньич (Бела, 67), Кифтенбелд – Леко (Юткевич, 68), Санчес, Тораль (Клейтон, 46) – Хоган (Робертс, 46)

"Манчестер Сити" начал свой путь в Кубке Англии с уверенной победы над "Бирмингемом". "Горожане" контролировали игру от её начала до самого конца, не тратя при этом лишних усилий. Ключевой задел был достигнут благодаря дублю Бернарду Силвы в первые 15 минут, сделав оставшуюся часть встречи простой формальностью.

Накануне поединка Хосеп Гвардиола анонсировал долгожданный выход Агуэро с первых минут, но в последний момент Кун был изолирован от команды из-за коронавирусных ограничений. Это позволило Пепу не задумываться над интеграцией Серхио в состав и вернуться к плану игры с ложной девяткой, что выглядел столь многообещающе в недавних поединках с "Челси" (3:1) и "МЮ" (2:0). Фоден был номинальным форвардом, а Жезус действовал с левого фланга атаки.

"Горожане" здорово стартовали, что вылилось в блестящий дубль Бернарду: сначала Силва продемонстрировал индивидуальный класс, с лёту уложив сложнейший мяч прямо в верхний угол, а еще через пару минут увенчал голом очень изящную комбинацию Мареза и Де Брюйне, подставив ногу с пары метров. На волне оживлённости свой мяч успел забить ещё и Фоден, котором хватило буквально одного квадратного метра свободы для точного удара со средней дистанции.

Благо, после третьего мяча "Сити" стал сбавлять обороты и до откровенного разгрома дело не дошло. Во втором тайме "горожане" играли излишне экспериментальным составом, что вкупе с выходом ещё одного центрбека вместо форварда от гостей не позволило болельщикам увидеть ещё парочку мячей. Однако подопечных Айтора Каранки как не было заметно в первой половине, так ничего не изменилось и во второй части встречи.

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В статье: Манчестер Сити (Англия)
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