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Кубок Англии. Кроули уничтожает Лидс, Барнсли выбивает Транмер Роверс
Команда АПЛ крупно проигрывает представителю четвертого дивизиона в системе футбольных лиг Англии
Кубок Англии. 1/32 финала
Стадион: Пипл'с Пеншн Стэдиум (Кроули)
Кроули - Лидс 3:0
Голы: Царулла 50, Надесан 53, Таниклиф 70
Кроули: Моррис, Франком, Крейг, Танниклифф, Даллисон, Царулла, Пауэлл, Хессенталер, Мэтьюз, Надесан, Николс.
Лидс: Касилья, Дэвис, Страйк, Купер, Алиоски, Филлипс, Шеклтон, Эрнандес, Поведа, Коста, Родриго.
***
Стадион: Оуквелл (Барнсли)
Барснли - Транмер Роверс 2:0
Голы: Хелик 59, Вудроу 90
***
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль)
Бристоль Сити - Портсмут 2:1
Голы: Дьеду 19, Мартин 83 - Джонсон 45
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