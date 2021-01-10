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Кубок Англии. Кроули уничтожает Лидс, Барнсли выбивает Транмер Роверс

Англия
(1 голосов)

Команда АПЛ крупно проигрывает представителю четвертого дивизиона в системе футбольных лиг Англии

Кубок Англии. Кроули уничтожает Лидс, Барнсли выбивает Транмер Роверс
UA-Футбол

Кубок Англии. 1/32 финала

Стадион: Пипл'с Пеншн Стэдиум (Кроули)

Кроули - Лидс 3:0

Голы: Царулла 50, Надесан 53, Таниклиф 70

Кроули: Моррис, Франком, Крейг, Танниклифф, Даллисон, Царулла, Пауэлл, Хессенталер, Мэтьюз, Надесан, Николс.

Лидс: Касилья, Дэвис, Страйк, Купер, Алиоски, Филлипс, Шеклтон, Эрнандес, Поведа, Коста, Родриго.

***

Стадион: Оуквелл (Барнсли)

Барснли - Транмер Роверс 2:0

Голы: Хелик 59, Вудроу 90

***

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль)

Бристоль Сити - Портсмут 2:1

Голы: Дьеду 19, Мартин 83 - Джонсон 45

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В статье: Портсмут Кубок Англии Бристоль Роверс Лидс Юнайтед Барнсли Транмер Роверс
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