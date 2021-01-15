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"За усталость приходится платить". Артета прокомментировал ничью с Кристал Пэлас

Англия
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Наставник высказался о ничьей

"За усталость приходится платить". Артета прокомментировал ничью с Кристал Пэлас
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В рамках 18-го тура Премьер-лиги лондонский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с "Кристал Пэлас" со счетом 0:0. Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился своим мнением о результате.

"Нам не хватало свежести и качества игры в атаке. У нас было много выходов вперед, но без реально голевых моментов. Я хотел увидеть сегодня победу и забить несколько мячей, но мы устали. Мы теряли мяч, но я не могу обвинить нас в недостатке боевого духа. Его не хватало.

Вероятно, мы сделали недостаточно для победы. Мы проводим очень много матчей, из-за чего накапливается усталость. За это приходится платить. Многие игроки были уставшими", - приводит слова тренера Goal.

Напомним, что в следующем туре, 18 января "Арсенал" сыграет с "Ньюкасл Юнайтед" . В текущем сезоне английской Премьер-лиги «канониры» набрали 24 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
Goal

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