"За усталость приходится платить". Артета прокомментировал ничью с Кристал Пэлас

В рамках 18-го тура Премьер-лиги лондонский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с "Кристал Пэлас" со счетом 0:0. Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился своим мнением о результате.

"Нам не хватало свежести и качества игры в атаке. У нас было много выходов вперед, но без реально голевых моментов. Я хотел увидеть сегодня победу и забить несколько мячей, но мы устали. Мы теряли мяч, но я не могу обвинить нас в недостатке боевого духа. Его не хватало.

Вероятно, мы сделали недостаточно для победы. Мы проводим очень много матчей, из-за чего накапливается усталость. За это приходится платить. Многие игроки были уставшими", - приводит слова тренера Goal.