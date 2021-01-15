Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"За усталость приходится платить". Артета прокомментировал ничью с Кристал Пэлас
Наставник высказался о ничьей
В рамках 18-го тура Премьер-лиги лондонский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с "Кристал Пэлас" со счетом 0:0. Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился своим мнением о результате.
"Нам не хватало свежести и качества игры в атаке. У нас было много выходов вперед, но без реально голевых моментов. Я хотел увидеть сегодня победу и забить несколько мячей, но мы устали. Мы теряли мяч, но я не могу обвинить нас в недостатке боевого духа. Его не хватало.
Вероятно, мы сделали недостаточно для победы. Мы проводим очень много матчей, из-за чего накапливается усталость. За это приходится платить. Многие игроки были уставшими", - приводит слова тренера Goal.
Напомним, что в следующем туре, 18 января "Арсенал" сыграет с "Ньюкасл Юнайтед" . В текущем сезоне английской Премьер-лиги «канониры» набрали 24 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Фатальное невезение Мадрида. Реал - Атлетик 1:2. Видео голов и обзор матча
- Реал проиграл в полуфинале, Малиновский не хочет в Бельгию. Главные новости за 14 января
- Суперкубок Испании. Реал - Атлетик 1:2. Эль-Класико? Не судьба
- МЮ - новый лидер, Арсенал лишь одиннадцатый. Турнирная таблица АПЛ 2020/21
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО