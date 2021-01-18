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Официально. Уилшир стал игроком Борнмута

Англия
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Соглашение рассчитано до конца сезона

Официально. Уилшир стал игроком Борнмута
Новина українською

Бывший полузащитник сборной Англии Джек Уилшир стал игроком "Борнмута", сообщается на официальном сайте клуба. Контракт 29-летнего футболиста с "Борнмутом" рассчитан до конца сезона-2020/2021.

"Приятно вернуться, мне не терпится начать. С той минуты, как я прибыл на базу клуба три недели назад, почувствовал, что будто никогда и не уезжал. Это было так естественно. У нас с клубом большие амбиции, и я с нетерпением жду возможности сыграть свою роль в достижении общих целей", — отметил Уилшир.

Напомним, Уилшир защищал цвета "Борнмута" в сезоне-2016/2017 на правах аренды. Последним клубом Уилшира был "Вест Хэм Юнайтед", за который он выступал с 2018 года и который покинул в начале октября прошлого года.

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В статье: Джек Уилшир Борнмут (Англия) Борнмут
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