Ярмоленко - ключ к третьей победе подряд. Вест Хэм - Вест Бромвич 2:1. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм - Вест Бромвич, которые встречались в 18-м туре английской Премьер-лиги. Хозяева открыли счет перед перерывом, но в начале второго тайма пропустили в ответ. На 62-й минуте на замену вышел Ярмоленко, а на 66-й именно он сбросил мяч под победный удар Антонио. Для Вест Хэма это третья победа подряд, молотобойцы поднялись на седьмую строчку!

Английская Премьер-лига. 18-й тур

Вест Хэм - Вест Бромвич 2:1

Голы: Боуэн 45 + 1, Антонио 66 - Перейра 51