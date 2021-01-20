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Ярмоленко - ключ к третьей победе подряд. Вест Хэм - Вест Бромвич 2:1. Видео обзор матча

Англия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Вест Хэм - Вест Бромвич, Чемпионат Англии, 19 января 2021

Ярмоленко - ключ к третьей победе подряд. Вест Хэм - Вест Бромвич 2:1. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм - Вест Бромвич, которые встречались в 18-м туре английской Премьер-лиги. Хозяева открыли счет перед перерывом, но в начале второго тайма пропустили в ответ. На 62-й минуте на замену вышел Ярмоленко, а на 66-й именно он сбросил мяч под победный удар Антонио. Для Вест Хэма это третья победа подряд, молотобойцы поднялись на седьмую строчку!

Английская Премьер-лига. 18-й тур
Вест Хэм - Вест Бромвич 2:1
Голы: Боуэн 45 + 1, Антонио 66 - Перейра 51

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Бромвич Альбион Вест Хэм (Лондон)
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