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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 3:2. Обзор матча и видео голов
Феерический поединок на "Олд Траффорд"
В рамках 4-го этапа Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в драматичном матче обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:2. Дубль Салаха не помог подопечным Юргена Клоппа добыть победу. Решающий мяч в поединке забил атакующий полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш.
Кубок Англии, четвёртый раунд
Манчестер, стадион "Олд Траффорд"
Голы: Гринвуд (26), Рэшфорд (48), Фернандеш (78) – Салах (18, 58)
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