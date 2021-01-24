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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 3:2. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Феерический поединок на "Олд Траффорд"

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 3:2. Обзор матча и видео голов
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В рамках 4-го этапа Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в драматичном матче обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:2. Дубль Салаха не помог подопечным Юргена Клоппа добыть победу. Решающий мяч в поединке забил атакующий полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш.

Кубок Англии, четвёртый раунд

Манчестер, стадион "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" 3:2

Голы: Гринвуд (26), Рэшфорд (48), Фернандеш (78) – Салах (18, 58)

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В статье: Кубок Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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