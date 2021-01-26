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Арсенал в ближайшее время объявит о трансфере полузащитника Реала
Игрок уже прошел медосмотр
Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор прошел медосмотр в "Арсенале", пишет журналист Пол Гилмор в Twitter.
В ближайшие 24 часа должно быть официально объявлено об аренде хавбека.
Гилмор отмечает, что главный тренер "Арсенала" Мигель Артета — большой поклонник таланта Эдегора и рассматривает норвежца в качестве футболиста стартового состава.
В нынешнем сезоне Эдегор провел 9 матчей во всех турнирах.
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