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Арсенал в ближайшее время объявит о трансфере полузащитника Реала

Англия
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Игрок уже прошел медосмотр

Арсенал в ближайшее время объявит о трансфере полузащитника Реала
Новина українською

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор прошел медосмотр в "Арсенале", пишет журналист Пол Гилмор в Twitter.

В ближайшие 24 часа должно быть официально объявлено об аренде хавбека.

Гилмор отмечает, что главный тренер "Арсенала" Мигель Артета — большой поклонник таланта Эдегора и рассматривает норвежца в качестве футболиста стартового состава.

В нынешнем сезоне Эдегор провел 9 матчей во всех турнирах.

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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