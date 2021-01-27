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Вест Бромвич - Манчестер Сити 0:5. Уверенный шаг горожан к первому месту

Англия
(1 голосов)

И Зинченко поучаствовал в этом избиении "младенцев"

Вест Бромвич - Манчестер Сити 0:5. Уверенный шаг горожан к первому месту
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АПЛ. 20-й тур

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Вест Бромвич - Манчестер Сити 0:5

Голы: Гюндоган 6, Канселу 23, Гюндоган 30, Марез 45, Стерлинг 58

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 3. Гиббс, 6. Аджайи, 27. О`Ши, 8. Ливермор, 19. Сойерс, 23. Снодграсс (Филлипс 59), 7. Робинсон (Бартли 46), 12. Перейра, 29. Ахирн-Грант (Робсон-Кану 64).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 3. Диаш, 5. Стоунз, 27. Канселу, 7. Стерлинг, 11. Зинченко, 16. Родри, 20. Силва (Жезус 61), 47. Фоден (Торрес 52), 8. Гюндоган (Ляпорт 52), 26. Марез.

Предупреждение: Робсон-Кану 84

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В статье: Хосеп Гвардиола Вест Бромвич Альбион Манчестер Сити Александр Зинченко
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