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Вест Бромвич - Манчестер Сити 0:5. Уверенный шаг горожан к первому месту
И Зинченко поучаствовал в этом избиении "младенцев"
АПЛ. 20-й тур
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)
Вест Бромвич - Манчестер Сити 0:5
Голы: Гюндоган 6, Канселу 23, Гюндоган 30, Марез 45, Стерлинг 58
Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 3. Гиббс, 6. Аджайи, 27. О`Ши, 8. Ливермор, 19. Сойерс, 23. Снодграсс (Филлипс 59), 7. Робинсон (Бартли 46), 12. Перейра, 29. Ахирн-Грант (Робсон-Кану 64).
Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 3. Диаш, 5. Стоунз, 27. Канселу, 7. Стерлинг, 11. Зинченко, 16. Родри, 20. Силва (Жезус 61), 47. Фоден (Торрес 52), 8. Гюндоган (Ляпорт 52), 26. Марез.
Предупреждение: Робсон-Кану 84
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