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Тоттенхэм – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 20-го тура АПЛ
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 20-го тура чемпионата Англии между лондонским "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".
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Соседи по таблице попытаются улучшить свои позиции. Две банды из Манчестера солидно подвинули команды Клоппа и Моуриньо, неужели мерсисайдцы и "шпоры" не вернутся в борьбу за чемпионство? На этот вопрос ответит очная встреча, как и на многие другие – уже совсем скоро мы обо всем узнаем.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 28 января – в 21:55 по киевскому времени.
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