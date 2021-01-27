Тоттенхэм – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 20-го тура АПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 20-го тура чемпионата Англии между лондонским "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

Соседи по таблице попытаются улучшить свои позиции. Две банды из Манчестера солидно подвинули команды Клоппа и Моуриньо, неужели мерсисайдцы и "шпоры" не вернутся в борьбу за чемпионство? На этот вопрос ответит очная встреча, как и на многие другие – уже совсем скоро мы обо всем узнаем.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 28 января – в 21:55 по киевскому времени.