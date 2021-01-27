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Официально: Мартин Эдегор присоединился к Арсеналу на правах аренды

Англия
(1 голосов)

Зидан не против

Официально: Мартин Эдегор присоединился к Арсеналу на правах аренды
Новина українською

Пресс-служба "Арсенала" сообщает о том, что норвежский исполнитель мадридского "Реала" Мартин Эдегор переехал в Северный Лондон на правах арендного соглашения. Он будет защищать цвета "канониров" до конца текущей кампании, игрок получил 11-й номер. Менеджер "пушкарей" Микель Артета отметил:

"Здорово, что у нас получилось убедить Мартина выступать за нас до конца сезона. Это молодой футболист, которого мы прекрасно знаем. Он поможет нам, мы собираемся качественно интегрировать его в команду".

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В текущем сезоне Эдегор сыграл за "меренг" 7 матчей в чемпионате Испании, он присоединился к "Реалу" в 2015 году. Сначала Мартин выступал за молодежную команду "сливочных", а затем скитался по арендам ("Херенвен", "Витесс", "Реал Сосьедад").

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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Источник:
Arsenal

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