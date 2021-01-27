Официально: Мартин Эдегор присоединился к Арсеналу на правах аренды

Пресс-служба "Арсенала" сообщает о том, что норвежский исполнитель мадридского "Реала" Мартин Эдегор переехал в Северный Лондон на правах арендного соглашения. Он будет защищать цвета "канониров" до конца текущей кампании, игрок получил 11-й номер. Менеджер "пушкарей" Микель Артета отметил:

"Здорово, что у нас получилось убедить Мартина выступать за нас до конца сезона. Это молодой футболист, которого мы прекрасно знаем. Он поможет нам, мы собираемся качественно интегрировать его в команду".

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???? Welcome to The Arsenal, Martin Odegaard! ???????? — Arsenal (@Arsenal) January 27, 2021

В текущем сезоне Эдегор сыграл за "меренг" 7 матчей в чемпионате Испании, он присоединился к "Реалу" в 2015 году. Сначала Мартин выступал за молодежную команду "сливочных", а затем скитался по арендам ("Херенвен", "Витесс", "Реал Сосьедад").