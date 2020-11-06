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AS: Реал оптимистично настроен по поводу трансфера звезды Боруссии Д в 2022 году
Люди не знают, что будет завтра, но в Мадриде уже все расписали…
Боссы "Реала" считают, что клуб сможет подписать норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в 2022 году. По информации AS, через два полных сезона форвард будет иметь право покинуть Дортмунд – такой договоренности с немецким клубом достиг агент исполнителя Мино Райола.
В Мадриде убеждены, что Холанд является тем нападающим, который так необходим "сливочным". Также в шорт-листе "Реала" находятся Эдуарду Камавинга и Килиан Мбаппе.
Также "Реал" понимает, что Холанд не станет отказываться от возможности поиграть в одном клубе вместе со своим близким другом – Мартином Эдегором.
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