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AS: Реал оптимистично настроен по поводу трансфера звезды Боруссии Д в 2022 году

Испания
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Люди не знают, что будет завтра, но в Мадриде уже все расписали…

AS: Реал оптимистично настроен по поводу трансфера звезды Боруссии Д в 2022 году
Новина українською

Боссы "Реала" считают, что клуб сможет подписать норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в 2022 году. По информации AS, через два полных сезона форвард будет иметь право покинуть Дортмунд – такой договоренности с немецким клубом достиг агент исполнителя Мино Райола.

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В Мадриде убеждены, что Холанд является тем нападающим, который так необходим "сливочным". Также в шорт-листе "Реала" находятся Эдуарду Камавинга и Килиан Мбаппе.

Также "Реал" понимает, что Холанд не станет отказываться от возможности поиграть в одном клубе вместе со своим близким другом – Мартином Эдегором.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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Источник:
AS

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