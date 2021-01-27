Англия
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АПЛ. Брайтон и Фулхэм победителя не выявили
Скромная ничья без голов
АПЛ. 20-й тур
Стадион: Амекс (Брайтон)
Брайтон - Фулхэм 0:0
Брайтон: 26. Санчес, 4. Уэбстер, 5. Данк, 34. Велтман, 3. Уайт, 8. Биссума, 10. Макаллистер, 20. Марч, 13. Гросс, 9. Мопе, 11. Троссар.
Фулхэм: 1. Ареола, 2. Тете, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 14. Райд, 15. Лофтус-Чик, 21. Рид, 29. Замбо-Ангисса, 17. Кавалейру, 19. Лукман.
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