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АПЛ. Брайтон и Фулхэм победителя не выявили

Англия
(1 голосов)

Скромная ничья без голов

АПЛ. Брайтон и Фулхэм победителя не выявили
UA-Футбол
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АПЛ. 20-й тур

Стадион: Амекс (Брайтон)

Брайтон - Фулхэм 0:0

Брайтон: 26. Санчес, 4. Уэбстер, 5. Данк, 34. Велтман, 3. Уайт, 8. Биссума, 10. Макаллистер, 20. Марч, 13. Гросс, 9. Мопе, 11. Троссар.

Фулхэм: 1. Ареола, 2. Тете, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 14. Райд, 15. Лофтус-Чик, 21. Рид, 29. Замбо-Ангисса, 17. Кавалейру, 19. Лукман.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион
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