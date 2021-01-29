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Арсенал – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 21-го тура АПЛ
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 21-го тура чемпионата Англии между лондонским "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед".
Кто бы мог подумать, что "канониры" начнут потихоньку выбираться из кризиса, а "красные дьяволы" будут почти на вершине турнирной таблицы? АПЛ регулярно преподносит сюрпризы. И вот теперь: экватор чемпионата, банда Сульшера немного притормозила и даже сенсационно проиграла "Шеффилд Юнайтед" на своем поле, а команда Артеты отомстила "Саутгемптону" за вылет из Кубка и забрала очки в чемпионате. Сумеет ли "МЮ" реабилитироваться? Будет ли удивлять Микель? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 30 января – в 19:25 по киевскому времени.
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