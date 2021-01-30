Тухель: Моя задача – найти подходящую роль для Вернера

Главный тренер "Челси" Томас Тухель уверен, что ему удастся помочь нападающему Тимо Вернеру.

"Тимо предпочитает играть на пространстве. Он супербыстр, и ему нравится играть очень высоко, на грани офсайда — чуть ближе к левому флангу, чтобы получать мяч на свободном пространстве. Сможем ли мы организовать свое движение таким образом, чтобы использовать его качества и на сжатом пространстве? Я абсолютно в этом уверен, и это моя задача.

Мы говорим о молодом парне. Парне, который открыт, дружелюбен и жаждет учиться. В данный момент я вижу, что он слегка замкнут и ощущает бремя на своих плечах. Ему не все равно, и это говорит о его великолепном характере. Иногда лучше быть нападающим, которого ничего не волнует, но он не такой.

Важно вернуть улыбку на его лицо и убедить его перестать чересчур сомневаться в себе. Моя задача в том, чтобы помочь ему и найти для него позицию, где мы сможем использовать его сильные качества", — цитирует Тухеля Sky Sports.