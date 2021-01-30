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Тухель: Моя задача – найти подходящую роль для Вернера
Наставник высказался о новом подопечном
Главный тренер "Челси" Томас Тухель уверен, что ему удастся помочь нападающему Тимо Вернеру.
"Тимо предпочитает играть на пространстве. Он супербыстр, и ему нравится играть очень высоко, на грани офсайда — чуть ближе к левому флангу, чтобы получать мяч на свободном пространстве. Сможем ли мы организовать свое движение таким образом, чтобы использовать его качества и на сжатом пространстве? Я абсолютно в этом уверен, и это моя задача.
Мы говорим о молодом парне. Парне, который открыт, дружелюбен и жаждет учиться. В данный момент я вижу, что он слегка замкнут и ощущает бремя на своих плечах. Ему не все равно, и это говорит о его великолепном характере. Иногда лучше быть нападающим, которого ничего не волнует, но он не такой.
Важно вернуть улыбку на его лицо и убедить его перестать чересчур сомневаться в себе. Моя задача в том, чтобы помочь ему и найти для него позицию, где мы сможем использовать его сильные качества", — цитирует Тухеля Sky Sports.
Вернер отметился 9 голами в 28 матчах за "Челси" этого сезона. В АПЛ не забивал с начала ноября.
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